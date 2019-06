Podría ir a prisión por construir ilegalmente un muro en la frontera

El dueño del terreno donde se realizó la construcción no obtuvo los permisos correspondientes

El dueño de un terreno en Nuevo México donde un grupo construyó ilegalmente parte de un muro fronterizo podría ir a prisión.

De acuerdo con The Hill, George Cudahy permitió a la organización “We Build the Wall”, que se traduce a “nosotros construimos el muro”, hacer precisamente eso en su terreno ubicado en Sunland Park, Nuevo México.

Sin embargo, el también dueño de American Eagle Brick Factory no aseguró los permisos correspondientes antes de dar su autorización para la construcción, informó KFOX 14.

La mencionada ciudad interpuso una demanda el mes pasado. Cudahy no se presentó a la audiencia inicial la semana pasada y, si tampoco asiste a la siguiente, las autoridades podrían citarlo legalmente.

Sunland Park asegura que la porción de muro construida en la frontera de Estados Unidos con México fue construida ilegalmente, aunque aseguró que la acción legal es contra Cudahy y no “We Build the Wall”, un grupo privado y financiado con dinero recaudado a través de GoFundMe.

Sin embargo, el alcalde de la localidad también emitió una orden de cese para exigir al grupo frenar el proyecto, la cual los obliga a mantener sus puertas abiertas indefinidamente.

En caso de ser encontrado culpable, el dueño del predio podría pasar tres meses tras las rejas.

