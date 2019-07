Michelle Bachelet “horrorizada” por trato de EE.UU. a migrantes

(POLÍTICA YA). – Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile que ahora es la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, calificó este lunes de “inhumano y degradante” el trato que están recibiendo los migrantes en Estados Unidos.

Bachelet se declaró “horrorizada” por las condiciones con las que el gobierno del presidente Donald Trump mantiene a migrantes y refugiados, incluidos miles de niños.

“Como médica, pero también como madre y presidenta, me consterna que haya niños que deben dormir en el suelo y en instalaciones que están repletas, sin acceso adecuado a atención médica ni alimentos, y en pésimas condiciones de saneamiento”, dijo la líder chilena.

La alta comisionada de la ONU pidió que se busquen alternativas para que los migrantes no sean privados de su libertad, tras considerar que las condiciones en las que permanecen estos, tanto los adultos como los niños una vez cruzan la frontera con México, son degradantes.

Bachelet señaló que los niños nunca deben ser detenidos por razón de su estatus migratorio o separados de sus familias, y enfatizó que la privación de libertad de los adultos debe ser una medida de último recurso, por el período más corto posible y con salvaguardas legales.

“En la mayoría de estos casos, los migrantes y los refugiados han emprendido viajes peligrosos con sus hijos en busca de protección y dignidad y lejos de la violencia y el hambre. (…) Cuando finalmente creen que han llegado a salvo, se encuentran separados de sus seres queridos y encerrados en condiciones indignas. Esto nunca debería suceder en ningún lugar”, expresó Bachelet.

CONDICIONES INHUMANAS

Abogados que han tenido acceso a uno de los centros de la Patrulla Fronteriza resaltaron que en el centro de detención de Clint en Texas cientos de niños migrantes viven en condiciones “inhumanas”, y necesitan acceso inmediato a atención médica.

Las condiciones del centro de detención constituyen una “crisis de emergencia de salud pública”, aseguró una abogada que logró visitar la instalación,

Elora Mukherjee, directora de la clínica de derechos de los inmigrantes de la Escuela de Derecho de la universidad de Columbia, fue una de seis abogados que visitaron el centro de detención en Clint como parte de un litigio en curso sobre un acuerdo que establece que los niños no acompañados no pueden ser retenidos por la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por más de 72 horas.

El equipo encontró que los niños no tienen un acceso adecuado a la atención médica, no tienen un saneamiento básico, están expuestos a un frío extremo y no tienen acceso adecuado a agua potable o alimentos.

“He estado visitando a niños detenidos bajo custodia federal de inmigración durante 12 años”, dijo Mukherjee al diario The Guardian. “Nunca he visto algo como esto antes. Nunca he visto, olido, he tenido que dar testimonio de condiciones tan degradantes e inhumanas .

