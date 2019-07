Renuncia el embajador británico que llamó “inepto” a Trump

(POLÍTICA YA). – El embajador del Reino Unido en Washington, DC, Kim Darroch, renunció a su cargo este miércoles tras una disputa diplomática por cables filtrados en los que llamó “inepto” al presidente Donald Trump y a su gobierno “disfuncional”.

La renuncia, que fue anunciada el miércoles por la Oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido, se produjo después de que Trump, dijera el lunes que la Casa Blanca ya no tratará con Darroch.

En una carta a Simon McDonald, subsecretario permanente de la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad, el emmbajador dijo que quería “poner fin a la especulación” sobre su posición y el período restante como embajador.

En un comunicado, el diplomático británico anunció que “la situación actual me está haciendo imposible desempeñar mi papel como me gustaría”.

“Aunque mi gestión no terminará hasta fines de este año, creo que en las circunstancias actuales el curso responsable es permitir el nombramiento de un nuevo embajador”, agregó Darroch.

CALIFICATIVOS DESPECTIVOS

En unos cables y emails que fueron filtrados al diario británico Daily Mail, el embajador criticó a Trump, en lo que deberían haber sido mensajes privados, con calificativos despectivos hacia a cómo el actual gobierno de Estados Unidos maneja sus asuntos.

“No creemos realmente que esta administración vaya a convertirse en sustancialmente más normal, menos disfuncional, menos impredecible, menos movida por el sectarismo, menos diplomáticamente torpe e inepta”, se lee en uno de los cables atribuidos al embajador Darroch.

No obstante, Darroch advirtió de que no se hagan ilusiones, porque la Casa Blanca de Donald Trump “sigue siendo la tierra del América Primero“, en referencia al eslogan de campaña del mandatario para las elecciones de 2016.

Pero miembros del cuerpo diplomático de Washington señalaron el miércoles que ellos han escrito descripciones similares a las de Darroch.

“Sí, sí, todos lo hacen”, dijo Gérard Araud al diario The New York Times, quien se retiró esta primavera como embajador de Francia. “Pero, afortunadamente, yo sabía que nada permanecería en secreto, por lo que los envié de la manera más confidencial”.

El lunes, Trump atacó al diplomático en frente de los reporteros:

“Hemos tenido nuestras pequeñas entradas y salidas con un par de países, y diría que el Reino Unido y el embajador no han servido bien al Reino Unido, te lo aseguro. No somos grandes fanáticos de ese hombre, y él no ha servido bien al Reino Unido. Así que puedo entenderlo, y puedo decir cosas sobre él, pero no me molestaré”, exclamó.

El presidente Trump escribió en su cuenta de Twitter, “No conozco al embajador, pero él no es querido ni bien apreciado dentro de Estados Unidos“.

**Esta historia fue escrita por Beatriz Cazares, estudiante de UCLA.

