Boris Johnson será el próximo primer ministro británico

(POLÍTICA YA).- Boris Johnson, un férreo promotor del brexit, ganó la contienda para liderar el Partido Conservador de Gran Bretaña y tomará el relevo de la primera ministra saliente, Theresa May, cuando ella deje el cargo el miércoles.

Johnson, exalcalde de Londres y ministro británico de Asuntos Exteriores, obtuvo 92.153 votos, mientras que su rival, Jeremy Hunt, consiguió 46.656 votos en una elección entre miembros del partido. La participación fue de 87,4%.

“Hoy termina la campaña y comienza el trabajo”, dijo Johnson en un discurso inmediatamente después de que se anunciaron los resultados.

Dirigiendo su atención al brexit, Johnson dijo que leyó en el periódico Financial Times que ningún nuevo líder se ha enfrentado a un conjunto de circunstancias tan desalentador.

“¿Se sienten desanimados?”, le preguntó a la multitud. “No parecen desanimados”.

El voto para elegir un nuevo líder conservador se inició después de que una asediada May se vio obligada a renunciar luego de perder el apoyo de su gabinete, muchos de cuyos miembros estaban hartos de su incapacidad para concretar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE).

Como primer ministro, Johnson, de 55 años, heredará los mismos problemas con un Parlamento (y una nación) profundamente divididos cuando asuma el cargo.

A lo largo de su campaña, Johnson expresó su deseo de salir de la UE sin un acuerdo, y se comprometió a lograrlo “sí o sí” el 31 de octubre, la última fecha límite para que Gran Bretaña abandone el bloque.

Dijo que estaría dispuesto a forzar el brexit en esa fecha suspendiendo el Parlamento, si no puede negociar un nuevo acuerdo de salida con los funcionarios de la UE.

La UE ha dicho que no hay posibilidad de volver a negociar el Acuerdo de Retirada, el acuerdo que May hizo con el bloque en 2018, pero que no ha logrado satisfacer a los bandos a favor y en contra de Europa, tanto en el Partido Conservador como en el Parlamento.

Aunque la postura de Johnson sobre el brexit ha definido su programa, sus comentarios incendiarios sobre la religión y la raza han generado críticas sobre su carácter.

Al escribir en su columna semanal en el periódico británico The Daily Telegraph en agosto pasado, comparó a las mujeres musulmanas que usan velo con “buzones” y “ladrones de bancos”.

A principios de este mes, se enfrentó a nuevas acusaciones de islamofobia después de afirmar en un texto de 2007 recién descubierto que el islam dejó a los países musulmanes “siglos atrás” del mundo occidental.

Durante la campaña de 2016 para que Gran Bretaña abandonara la UE, se acusó a Johnson de mentir al público al afirmar que la membresía del bloque en el país cuesta 350 millones de libras (442 millones de dólares) por semana.

La postura de línea dura de Johnson llevó a la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Alan Duncan, el lunes, y se espera que provoque más renuncias en los próximos días.

“Es trágico que justo cuando podíamos haber sido la fuerza intelectual y política dominante en toda Europa, y más allá, tuvimos que pasar todos los días trabajando bajo la nube oscura del brexit”, dijo Duncan en su carta de renuncia.

**Con información de CNN en Español

