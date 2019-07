VIDEO: Vecinos hacen cadena humana para evitar que ICE detenga a familia

Cuando funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) intentaron detener a un hombre de Tennessee el lunes por la mañana, sus vecinos se acercaron al lugar para impedirlo, según informaron las afiliadas de CNN, WTVF y WZTV.

Un vehículo de ICE había seguido la camioneta del hombre, tratando de detenerlo, y luego la bloqueó cuando el conductor se detuvo en una casa en Hermitage, cerca de Nashville.

El conductor alertó a defensores de los derechos de los inmigrantes y a sus vecinos, quienes llevaron al hombre y a su hijo, quien también estaba en la camioneta, agua, gasolina y alimentos para que pudieran permanecer en el vehículo y evitar una posible detención.

La situación duró horas. La policía de Nashville fue llamada al lugar, pero se mantuvo en el sitio “para mantener la paz, de ser necesario”, según dijo el departamento de policía en un comunicado.

En algún momento, los vecinos formaron una cadena humana alrededor del hombre y su hijo, que no se identificaron con los medios de comunicación, lo que les permitió ingresar a una casa, y luego ir de la vivienda a otro automóvil y alejarse.

“Tenía mucho miedo de lo que estaba pasando”, dijo la vecina Felishadae Young en una entrevista con la afiliada de CNN, WZTV. “Me causó mucho temor, porque podría ser yo, podría ser mi familia. Podría ser cualquiera. Podrían ser tus vecinos, como lo fue hoy mi vecino”. Young dijo que conocía a la familia desde hacía 14 años.

“Los funcionarios de ICE optaron por abandonar la escena sin hacer un arresto para aliviar la situación”, dijo a CNN el portavoz de ICE, Bryan Cox, en un correo electrónico. Cox dijo que no diría “quién fue el objetivo de la agencia para no comprometer una posible operación futura que buscaría arrestar a la persona en un momento y lugar diferente”.

Los agentes de ICE tenían una orden administrativa, informó WTVF. La policía de Nashville, que había sido llamada por ICE, dijo en su declaración que la agencia estaba “intentando ejercer una orden de detención”.

Los defensores argumentan que las órdenes de ICE no son iguales a las órdenes que otras agencias consiguen que sean aprobadas por jueces en la corte, ya que no son revisadas por un organismo independiente y no les otorgan a los agentes la autoridad para realizar búsquedas dentro de hogares o vehículos sin consentimiento.

Daniel Ayoade Yoon, un abogado que dijo haber sido testigo del enfrentamiento del lunes, dijo que los agentes de ICE hacían “una especie de acoso” al hombre, informó WTVF. “Decían: ‘Si no sales, te arrestaremos, arrestaremos a tu hijo de 12 años’, y eso no es legal, no es la ley correcta”.

“Nos aseguramos de que tuvieran agua, que tuvieran comida, que pusiéramos gasolina al vehículo cuando se estaba agotando, solo para asegurarnos de que estaban bien”, dijo Young a WTVF.

El lunes, tanto los defensores como los vecinos dijeron a las afiliadas de CNN que no se rendirían. “Sé que volverán, y cuando lo hagan, nosotros también volveremos”, dijo Young.

