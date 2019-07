10 pasos para convertirte en ciudadano de EE.UU.

(POLÍTICA YA).- Bien, has tenido la residencia permanente por varios años, y ahora calificas para la ciudadanía estadounidense.

Ahora deberás comenzar el proceso de naturalización. Estos son los siguientes pasos para que la obtengas:

1. Determina si ya eres ciudadano de los Estados Unidos.

Si no eres ciudadano de los EE.UU. por nacimiento, o si no adquiriste o no obtuviste la ciudadanía de los EE.UU. de tus padres de forma automática después del nacimiento, procede al siguiente paso.

LEE TAMBIÉN10 VENTAJAS DE HACERTE CIUDADANO DE EE.UU.

2. Determina si eres elegible para convertirte en ciudadano de los Estados Unidos.

Qué hacer: revisa la hoja de trabajo de elegibilidad para la naturalización para que te ayude a decidir si eres elegible para solicitar la naturalización.

3. Prepara tu Formulario N-400, Solicitud de Naturalización.

Lee las instrucciones para completar el Formulario N-400. Reúne los documentos necesarios para demostrar tu elegibilidad para la naturalización. Si resides fuera de los Estados Unidos, obten 2 fotos de estilo pasaporte tomadas. Utiliza la lista de verificación de documentos para asegurarte de que recopila todos los documentos requeridos.

4. Presenta tu Formulario N-400, Solicitud de Naturalización.

Una vez que envíes el Formulario N-400, USCIS te enviará un aviso de recibo. Puedes verificar los tiempos de procesamiento de casos y el estado de tu caso en línea.

5. Ve a la cita biométrica, si te corresponde.

Si necesitas tomar datos biométricos, USCIS te enviará un aviso de cita que incluye la fecha, hora y ubicación de tu cita biométrica. Llega al lugar designado a la hora programada. Haz que tu biometría sea tomada.

6. Completa la entrevista.

Una vez que te hayan completado todos los procesos preliminares de tu caso, USCIS programará una entrevista contigo para completar el proceso de naturalización. Debes presentarte en la oficina de USCIS en la fecha y la hora indicada en tu aviso de cita. Por favor trae el aviso de la cita contigo.

7. Vas a recibir una decisión de USCIS en tu Formulario N-400, Solicitud de naturalización por escrito.

Concedido: USCIS puede aprobar tu Formulario N-400 si la evidencia en tu registro establece que eres elegible para la naturalización.

Continuación: USCIS puede continuar con tu solicitud si necesita proporcionar evidencia / documentación adicional, no te proporciona los documentos correctos a USCIS o si no pasas la prueba de inglés y / o educación cívica la primera vez.

Denegado: USCIS rechazará tu Formulario N-400 si la evidencia en tu registro establece que no eres elegible para la naturalización.

8. Recibirás un aviso para tomar el Juramento de Lealtad.

Qué esperar: Si USCIS aprobó tu Formulario N-400 en el paso 7, es posible que puedas participar en una ceremonia de naturalización el mismo día de tu entrevista. Si no está disponible una ceremonia de naturalización el mismo día, USCIS te enviará una notificación con la fecha, hora y lugar de la ceremonia programada.

LEE TAMBIÉN 7 MANERAS EN QUE PUEDES PERDER LA CIUDADANÍA

9. Toma el juramento de lealtad a los Estados Unidos.

No eres ciudadano estadounidense hasta que tomes el juramento de lealtad en una ceremonia de naturalización.

Completa el cuestionario en el Formulario N-445, aviso de ceremonia de juramento de naturalización. Reportate para tu ceremonia de naturalización y verifica con USCIS. Un oficial de USCIS revisará tus respuestas al Formulario N-445. Entrega tu tarjeta de residencia permanente. Toma el juramento de lealtad para convertirte en un ciudadano de los Estados Unidos. Recibe tu certificado de naturalización, revísalo y notifica a USCIS de cualquier error que veas en tu certificado antes de abandonar el lugar de la ceremonia.

10. Entendiendo la ciudadanía estadounidense.

La ciudadanía es el hilo conductor que conecta a todos los estadounidenses. Consulta esta lista de algunos de los derechos y responsabilidades más importantes que todos los ciudadanos, tanto los estadounidenses por nacimiento como por elección, deben ejercer, honrar y respetar.

Para más información visita la pagina del departamento de seguridad nacional (USCIS)

https://www.uscis.gov/es

Inmigración, Ceremonia de naturalización, Ciudadanía, Ciudadano, ciudadano estadounidense, Departamento de Seguridad Nacional, Estados Unidos, Green Card, Inmigración, inmigrante, Juremento de lealtad, naturalización, residencia permanente, residente permanente, USCIS