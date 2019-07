VIDEO: ICE rompe vidrio de carro para sacar a inmigrante y detenerlo

Cheyenne Hoyt registró el momento en que un agente de ICE quebró la ventana de su auto para arrestar a su novio, Florencio Millán, quien según el gobierno está ilegalmente en Estados Unidos y se rehusaba a salir del vehículo.

“Le dijo a mi novio que saliera del auto o esto podría ir mal”, dijo la mujer, agregando que pidió varias veces ver una orden judicial. “Así que una vez más, pedí ver la orden, (el agente) me rechazó otra vez, le pregunté el nombre escrito en la orden y se negó a dármelo”.

Hoyt relató que el oficial les dijo que contaba con una orden “sin papeles”. Después de un par de minutos, llegó la policía de Kansas City.

“La policía nos dijo que podían hacerlo de la manera más fácil o la más difícil”, describió la mujer durante una conferencia de prensa el martes por la tarde. “Y todo lo que dije fue ‘lo único que quiero ver es una orden judicial o un nombre’ y ahí fue cuando comenzaron a tratar de romper la ventana de nuestro auto”.

El portavoz de ICE, Shawn Neudauer, dijo que Millán no estaba cooperando y se negó a salir de su auto, y tampoco siguió las “órdenes emitidas legalmente por ICE y la policía local”.

Los oficiales trataron de negociar con él durante unos 25 minutos hasta que se quedaron “sin otra opción que arrestarlo físicamente sacándolo del vehículo”, dijo Neudauer.

El portavoz de la policía de Kansas City, el sargento Jake Becchina, dijo que ambos agentes y el oficial de ICE hicieron un esfuerzo para pedirle a Millán que saliera del auto. Después de que los agentes de ICE rompieron la ventana, Hoyt le dijo a su novio que no se resistiera.

“Puse mi mano en su hombro y le dije que no se negara o que no se resistiera porque no quería que le dispararan delante de mis hijos”, expresó. Luego, cuatro oficiales lo tomaron y lo tiraron al suelo.

Millán era un “fugitivo de inmigración” al momento de su arresto, dijo Neudauer. “Tiene antecedentes penales anteriores que incluyen delitos menores. En 2011, un juez federal de inmigración le otorgó la salida voluntaria”, y Millán regresó a México, explicó.

“Sin embargo, cinco días después de que regresó a México, los funcionarios de inmigración lo encontraron luego de que ingresara ilegalmente a los Estados Unidos bajo un nombre falso. Se le emitió una orden de expulsión expedita y fue expulsado (deportado) de los Estados Unidos”, añadió.

El detenido se encuentra bajo custodia de ICE en espera de la deportación a México, dijo Neudauer.

Por su parte, Hoyt dice que, con la excepción de una multa de estacionamiento que llevó a la deportación voluntaria de Millán en 2011, no tuvo otros problemas legales. “Tenía una multa de estacionamiento en 2007, pero aparte de eso, nada”, dijo a CNN.

En el momento del arresto, la familia llevaba a su hija de 7 meses a una cita con el médico. Su hijo también estaba en el coche, y dijo llorando “no te lleves a mi papá” cuando este era detenido, aseguró Hoyt.

El legislador Emanuel Cleaver, cuyo distrito cubre parte de Kansas City, describió en un tuit al video como “muy preocupante en cuanto a la traumatización de los niños y el uso razonable de la fuerza”.

*Con información de CNN

Inmigración, Deportación, ICE