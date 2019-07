¿Cuánto tiempo toma convertirte en ciudadano de EE.UU.?

Eres residente permanente y quieres ser ciudadano estadounidense pero no sabes cuánto tiempo toma el proceso de ciudadanía?

(POLÍTICA YA). – ¡Ya tienes la residencia permanente y no te has decidido hacerte ciudadano estadounidense porque no sabes cuánto tiempo toma el proceso de ciudadanía?

Cuando se te haya otorgado una tarjeta de residencia permanente (green card) de EE.UU., tiene dos opciones: puedes renovarla regularmente o puedes solicitar la ciudadanía estadounidense.

Aunque no es necesario que te conviertas en ciudadano estadounidense, cuando obtengas tu residencia permanente, hay muchas ventajas en convertirte en uno.

LEE TAMBIÉN 10 VENTAJAS DE HACERTE CIUDADANO DE EE.UU.

Aquí hay un breve resumen de cuánto tiempo lleva el proceso de naturalización, desde la presentación de la solicitud hasta la ceremonia de juramentación:

1. Procesamiento de tu solicitud de naturalización (tiempo de procesamiento del formulario N-400): 10 meses (de promedio)

2. Cita biométrica: 0 meses adicionales

3. Entrevista y examen de ciudadanía: 4 meses adicionales (de promedio)

4. Recibir una decisión sobre tu solicitud: 0–4 meses adicionales

5. Juramento de lealtad y recibir tu certificado de naturalización: 0–1.5 meses

Tiempo total de naturalización: 14 meses (1.2 años) a 19.5 meses (1.6 años), en promedio.

LEE TAMBIÉN ¿QUÉ NECESITAS PARA HACERTE CIUDADANO ESTADOUNIDENSE?

Dependiendo de las circunstancias, el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense puede tomar menos de un año o puede llevar varios años.

Una de las razones se basa en dónde te encuentras cuando solicites la ciudadanía. Si aún no eres residente permanente (titular de la green card), aquí es donde comenzarás todo tu proceso para obtener la ciudadanía estadounidense.

De acuerdo con el informe, estas son las 5 mejores y las 5 peores áreas metropolitanas de EE.UU. para hacerse ciudadano:

LAS MEJORES

Cleveland y Elyria, Ohio, tiempo de espera promedio: 4 meses Riverside, San Bernardino, Ontario, CA, tiempo de espera promedio: 5 meses Louisville/Jefferson County, KY-IN, tiempo de espera promedio: 5 meses Providence, Warwick, RI-MA, tiempo de espera promedio: 5.7 meses Buffalo, Cheektowaga, Niagara Falls, NY, tiempo de espera promedio: 5.3 meses

LAS PEORES:

Austin-Round Rock, TX, tiempo de espera promedio: 17 meses Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX, tiempo de espera promedio: 17 meses Dallas-Fort Worth-Arlington, TX, tiempo de espera promedio: 17 meses Naples-Immokalee-Marco Island, FL, tiempo de espera promedio: 15.2 meses Cape Coral-Fort Myers, FL, tiempo de espera promedio: 15.2 meses

LEE TAMBIÉN 10 PASOS PARA CONVERTIRTE EN CIUDADANO DE EE.UU.

Mientras tanto visita la página de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) https://www.uscis.gov/es para más información.

Inmigración, Ceremonia de naturalización, Ciudadanía, Ciudadano, ciudadano estadounidense, Estadounidense, Inmigración, inmigrante, naturalización, prueba de la ciudadanía, Solicitud de Residencia, solicitud uscis