7 pasos para enfrentar auditorías de ICE en empresas con inmigrantes

(POLÍTICA YA). – ¿Cómo puede un dueño de empresa que contrata a inmigrantes enfrentar a La Migra cuando quiere investigar si trabajan indocumentados en su negocio?

La agencia de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha estado enviando avisos de auditorías a miles de compañías que podrían estar contratando a indocumentados.

En lo que se ha denominado como una “redada silenciosa”, ICE ya había enviado un número sin precedentes de auditorías I-9, llamadas Avisos de Inspección (NOI), en las últimas tres semanas a más de 3,000 negocios en todo el país, y se espera que despache otras tres mil próximamente.

Desde finales de 2017 ICE ha aumentado significativamente el número de notificaciones de inspecciones emitidas a los empleadores en todo el país.

La mala noticia es que, como el próximo año es de campaña electoral, donde la política estará dominada por las noticias de inmigración, ICE tratará de castigar a los empleadores por no completar correctamente los I-9.

Impulsada por una agenda de “Cero Tolerancia”, la agencia probablemente presionará por montos de multas más altos y tendrá menos interés en llegar a una cantidad razonable de liquidación con la mayoría de los empleadores.

La buena noticia es que, si bien las auditorías y multas de ICE están en aumento, aquí te decimos qué opciones tienes para cuando La Migra toque la puerta de tu negocio.

QUÉ HACER SI EL GOBIERNO QUIERE INSPECCIONAR SUS I-9:

1. Llame a su abogado de inmigración de inmediato. El período de tiempo para responder a ICE es corto y es fundamental que los documentos presentados en respuesta a la notificación estén bien organizados y se presenten de la mejor manera posible.

2. No envíe ningún documento a ICE sin buscar el asesoramiento de un abogado.

3. NO autorice una inspección inmediata si los agentes se presentan sin previo aviso ni con una orden judicial para inspeccionar el lugar. Tiene hasta tres días para responder y/o enviar documentos.

4. NO envíe más de lo que se solicita (como I-9 vencidos para ex empleados, registros de nómina de empleados que no están sujetos a la inspección, etc.)

5. NO permita que los agentes tomen registros originales sin permitirle tomar copias

6. NO permita que los funcionarios hablen con ningún empleado o funcionario de la compañía antes de llamar a su abogado.

7. NO entre en pánico e intente corregir o reparar sus registros sin la asistencia de un abogado de inmigración calificado. ICE no acepta las correcciones realizadas o los nuevos I-9 preparados después de la emisión de un NOI, y pueden crear la apariencia de mala fe.

