Qué hay detrás de los incendios en la Amazonia

A Amazônia está em chamas. O Ministro do Meio Ambiente fala em fake news e sensacionalismo. O presidente diz que ONGs podem estar por trás disso. A falta de compromisso com a verdade é uma patologia crônica. Essa postura irresponsável só agrava a emergência ambiental no Brasil.

— Marina Silva (@MarinaSilva) August 21, 2019