Joe Walsh competirá con Trump por la candidatura republicana para 2020

El locutor conservador y antiguo representante de Illinois Joe Walsh anunció este domingo 25 de agosto que competirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la nominación presidencial republicana en 2020.

La declaración fue emitida a través del programa “This Week” de ABC. “Me voy a postular para presidente. Voy a hacer todo lo que pueda. Yo no quiero que (Trump) gane. El país ya no puede costear el que él gane. Si no tengo éxito, no voy a votar por él”, expresó Walsh.

El pasado jueves Walsh ya había indicado que estaba considerando fuertemente entrar a la carrera. “No intento ser lindo o tímido. Les he dicho antes, si alguien va a entrar y competir con él… tiene que ser pronto”, dijo Walsh en “New Day” de CNN.

“Se están quedando sin tiempo. Pero lo más importante, es que estos no son tiempos convencionales. Mira al hombre en la Casa Blanca. Estos son tiempos urgentes”, expresó Walsh, quien el domingo se refirió a Trump como “loco”, “errático”, “cruel” e “incompetente”.

Sin embargo cabe destacar que Walsh tiene su propio historial de hacer comentarios controversiales, incluyendo algunos muy racistas sobre el expresidente Barack Obama. A quien en 2016 acusó de odiar a Israel, al mismo tiempo que promovía la teoría conspirativa de que Obama era musulmán.

Walsh también fue acusado de incitar a la violencia contra Obama tras un ataque mortal de un tirador a distancia hacia un policía de Dallas. E incluso antes de eso, en 2011, sugirió que Obama sólo fue elegido porque era “un hombre negro articulado”.

Además Walsh fue sacado del aire en una ocasión por usar insultos raciales mientras hablaba del equipo de la NFL, Washington Redskins. Conocidos por el nombre ofensivo que hace referencia a los indios nativos americanos de forma peyorativa.

En 2016 dijo que votó por Trump solo porque no era Hillary Clinton y antes de las elecciones dijo que si ella era elegida como presidente él iba a “agarrar (su) mosquete” e incitó a otros al mismo acto de violencia. Aunque después negó haber motivado a un levantamiento armado, a pesar de que eso fue exactamente lo que dijo.

Walsh no es el único republicano que planea competir con Trump. El antiguo gobernador de Massachusetts, Bill Weld, dijo en abril que se enfrentaría al presidente porque sería una “tragedia política” y él “temería por la república” si el país tenía a Trump como presidente por un segundo período.

Mientras que el antiguo representante Mark Sanford dijo en julio que estaba considerando competir con Trump en 2020, indicando que explorará la posibilidad de una candidatura este mes.

Sin embargo estos contendientes podrían no tener una verdadera posibilidad contra Trump, quien de acuerdo con Gallup tiene un 88% de índice de aprobación entre los votantes republicanos.

