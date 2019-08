Bloquean ley de Missouri que restringe el aborto después de 8 semanas

Un juez federal evitó el martes que la prohibición del aborto después de las ocho semanas de gestación entrara en vigor en Missouri.

“No se puede permitir que las diversas secciones que especifican prohibiciones de abortos en varias semanas antes de la viabilidad entren en vigencia el 28 de agosto, según lo programado”, escribió el juez federal de distrito Howard Sachs en una opinión de 11 páginas.

“La legislación en sí misma entra en conflicto con el fallo de la Corte Suprema de que ni los límites legislativos o judiciales sobre el aborto pueden medirse por semanas específicas o el desarrollo de un feto; en cambio, la ‘viabilidad’ es la única prueba para que la autoridad de un Estado prohíba abortos donde no hay problemas de salud materna”, escribió Sachs.

El fallo del martes se produce después de que otros dos jueces federales bloquearon restricciones de aborto similares en Arkansas y Ohio a principios de este verano, mientras que una serie de leyes estatales que buscan desafiar a Roe v. Wade, el fallo histórico de 1973 que legaliza el aborto en todo el país, se abren paso por los tribunales.

La ley de Missouri en cuestión penalizaría a los profesionales médicos que realicen abortos después de ocho semanas de embarazo, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas y mucho antes del estándar de viabilidad de 24 semanas establecido por Roe, con hasta 15 años de prisión.

La ley no incluye excepciones para casos de violación o incesto, solo para casos de “emergencia médica”, para prevenir la muerte de una mujer embarazada o un “daño físico sustancial e irreversible”.

Alexis McGill Johnson, presidente interino de Planned Parenthood, elogió el fallo y prometió continuar luchando contra la ley en los tribunales.

“La decisión de hoy bloquea una ley dañina que prohíbe el aborto antes de que muchas sepan que están embarazadas”, escribió en un comunicado. “El poco acceso al aborto que queda en Missouri se mantendrá en su lugar por el momento”.

“Seamos muy claros: estas severas restricciones al acceso al aborto no hacen nada para abordar los derechos de los discapacitados o la discriminación”, agregó Johnson. “Solo estigmatizan el aborto y avergüenzan a las personas que buscan esa atención”.

El gobernador republicano Mike Parson elogió la decisión de la corte de respetar las secciones de la ley que previenen los abortos basados ​​en sexo, raza o síndrome de Down, que son independientes de la prohibición de ocho semanas derogada por el juez. Dijo que el estado continuaría impulsando la prohibición.

“Enviamos un fuerte mensaje de que Missouri defiende la vida, protege la salud de las mujeres y aboga por los no nacidos con la aprobación y firma de la HB 126”, dijo Parson en un comunicado. “Nos alienta que el fallo de la corte de hoy confirmó las disposiciones antidiscriminatorias de la ley y esperamos litigar los asuntos restantes”.

“Como gobernador, me siento honrado de liderar un estado que se compromete a defender a los que no tienen voz y continuará luchando por los no nacidos”, agregó.

Planned Parenthood, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Paul, Weiss, el bufete de abogados que defendió la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en un caso histórico de la Corte Suprema, presentaron el caso el mes pasado.

La ley prohibiría el aborto directamente si la Corte Suprema revoca a Roe. También incluye prohibiciones al aborto a las 14, 18 y 20 semanas, lo que podría entrar en vigencia si un tribunal determina que la prohibición de ocho semanas no es válida.

*Con información de CNN

Nacional, Aborto