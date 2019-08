Dos niños estuvieron solos 8 días tras redada masiva de ICE en Mississippi

(POLÍTICA YA). – Dos hermanos, de 12 y 14 años, se quedaron solos durante ocho días después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaran a sus padres durante una redada masiva mientras trabajan en una planta de Koch Foods en Morton, Mississippi, según los informes de ABC News.

El Director de Comunicaciones de la Región Sur de ICE, Bryan Cox, le dijo a la fuente de noticias TIME que la madre de los niños había sido puesta en libertad el 15 de agosto.

Según Cox, el día de su arresto, el 7 de agosto, la madre no le dijo a las autoridades que tenía hijos, y una vez que le dijo a ICE del desamparado de ellos, fue liberada.

Cox agregó que se le preguntó a todas las personas arrestadas ese dia si tenían hijos y si eran menores de edad que necesitaban tomar en cuenta en el procesamiento. “Esta persona en particular no hizo tal reclamo“, Cox continuó, “Además, ella no reclamó un esposo o padre para ningún hijo. Esta agencia sólo puede hacer determinaciones basadas en la información que poseemos, que esta persona se negó a proporcionar“.

El nombre de la madre completo no ha sido revelado por ICE, pero ABC News informa que su primer nombre es Ana. ABC habló con Ana y su hermano, Pedro, quien dijo que su hermana sí le dijo a los funcionarios que tenía dos hijos el día de su arresto, y que solo cuando le dijo a los agentes de ICE nuevamente se tomaron medidas para liberarla.

De acuerdo a ABC News, el caso de Ana aún está pendiente y todavía tiene que enfrentar a un juez de inmigración para determinar si sí o no enfrenta deportación . El padre de los niños permanece bajo custodia.

