Trump insulta a Puerto Rico ante amenaza de Dorian

El presidente Donald Trump ya está peleándose con funcionarios puertorriqueños mientras un huracán se dirige hacia la isla, mostrando insensibilidad a un sector de estadounidenses que aún se están recuperando de una crisis y ya se enfrentan a otra.

“Estamos siguiendo de cerca a la tormenta tropical Dorian mientras se dirige, como de costumbre, a Puerto Rico. FEMA y todos los demás están listos y harán un gran trabajo. Cuando lo hagan, háganselo saber y denles un gran agradecimiento. No como la última vez. ¡Eso incluye a la incompetente alcaldesa de San Juan!”, Trump tuiteó desde la Casa Blanca el miércoles por la mañana.

Más tarde, continuó atacando al gobierno del territorio y alabándose a sí mismo.

“Puerto Rico es uno de los lugares más corruptos del mundo. Su sistema político está roto y sus políticos son incompetentes o corruptos. El Congreso aprobó miles de millones de dólares la última vez, más que en ningún otro lugar, y se envía a políticos deshonestos. ¡No es bueno! Y, por cierto, ¡soy lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico!”, escribió.

La falta de empatía de Trump con los puertorriqueños contrasta con su tratamiento de las víctimas de tormentas en otras partes de Estados Unidos, lo que le ha valido acusaciones de racismo, incluso por parte de algunos funcionarios locales.

Trump y varios políticos puertorriqueños, principalmente la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, se han enfrentado constantemente tras el huracán María de 2017 en temas como el financiamiento, los comentarios despectivos del presidente sobre la isla y más.

La tormenta tropical Dorian se convirtió en huracán durante la mañana de este miércoles a medida que se acerca a Puerto Rico y podría fortalecerse a un huracán de categoría 2 antes de tocar tierra en Florida durante el fin de semana.

Los puertorriqueños se preparan para las fuertes lluvias y vientos casi dos años después de que el huracán María golpeara la isla. Casi 3 mil personas murieron como resultado de la tormenta y sus secuelas, incluyendo los apagones generalizados.

Trump siempre ha negado cualquier error de su administración después de la tormenta. De hecho, el presidente buscó elogios por su manejo de la catástrofe, calificándolo de “un éxito increíble y no reconocido” el año pasado.

Yulín Cruz criticó a Trump el martes mientras su ciudad se preparaba para otra tormenta y le dijo al presidente que “se quite del camino”.

“Parece que algunas personas han aprendido las lecciones del pasado o están dispuestas a decir que no hicieron lo correcto por nosotros la primera vez y están tratando de hacerlo lo mejor posible ahora. Ese no es el caso del presidente de los Estados Unidos. Francamente, no nos preocuparemos por su comportamiento, su falta de comprensión, y es ridículo”, dijo a CNN.

“Tres mil puertorriqueños no abrieron los ojos esta mañana porque este hombre racista no pudo hacer su trabajo. Así que apártese, presidente Trump, y deje que las personas que pueden hacer el trabajo lo hagan”, condenó Yulín Cruz.

Trump declaró una emergencia nacional y ordenó asistencia federal para Puerto Rico el martes. Poco antes, indicó en Twitter su sorpresa de que “otra” tormenta se dirigía a la isla y dio datos falsos en cuanto a sus aportaciones.

“¡Guau! Otra tormenta más que se dirige a Puerto Rico. ¿Terminará alguna vez? El Congreso aprobó 92 mil millones de dólares para Puerto Rico el año pasado, un récord histórico de su tipo para ‘cualquier lugar’”, escribió.

