Secretario del Comercio amenazó con despedir a funcionarios de NOAA

(POLÍTICA YA). – Wilbur Ross, actual secretario de Comercio, amenazó con despedir a los funcionarios más altos de la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), después de que una de las oficinas de la agencia contradijo la afirmación del presidente Donald Trump de que el huracán Dorian podría pasar por Alabama.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Birmingham corrigió, sin nombrarlo, al mandatario.

Tres personas familiares con el tema contaron al diario The New York Times que la amenaza de Ross fue lo que provocó una declaración sin firmar de NOAA el viernes en la que la agencia rechazaba su propia posición de que Alabama no estaba en riesgo de ser impactada por la tormenta.

Según las tres personas citadas por el Times este lunes, Ross llamó al administrador interino de la NOAA, Neil Jacobs, y le dijo que arreglara la contradicción del NWS sobre el reclamo de Trump.

Cuando Jacobs se opuso a la demanda, Ross le dijo que despedirían al personal político de NOAA, aseguró el diario.

Este lunes se informó además que el jefe científico en funciones de NOAA investiga si la respuesta de la agencia a las afirmaciones de sobre el huracán Dorian constituyó una violación de las políticas y la ética de la entidad.

En un correo electrónico del domingo obtenido por el periódico The Washington Post, Craig McLean calificó la respuesta de NOAA como “política” y como un “peligro para la salud y la seguridad pública”.

Trump enfrentó amplias críticas la semana pasada después de afirmar que Alabama podría sentir los efectos de Dorian y luego ha rehusado retirar esa afirmación.

La investigación trata de determinar si fue por razones políticas que la agencia respaldó la afirmación incorrecta de Trump del pasado 1 de septiembre, de que Alabama “probablemente sería golpeada (mucho) más de lo esperado”, comentario que desencadenó confusión e indignación dentro de la NOAA, según afirma el diario.

En ese momento, la guía de pronóstico del NWS mostró solo un riesgo del 5% de que los vientos con fuerza de tormenta tropical golpearan una pequeña porción de Alabama.

Sin embargo, el estado sureño no figuraba en la trayectoria de pronóstico de tormenta del Centro Nacional de Huracanes, (NHC), que mostró al huracán Dorian bordeando la costa este.

CORRECCIÓN Y AMONESTACIÓN

Mientras que la oficina del NWS en Birmingham rápidamente corrigió al presidente, dentro de la NOAA se desató intensa inquietud después de que la agencia emitió una declaración sin firmar que defendía el falso reclamo de Trump sobre Alabama, y amonestaba a la división de Birmingham por hablar “en términos absolutos”.

Esa declaración recibió una condena generalizada de científicos nacionales, entre los que figura la Sociedad Meteorológica (AMS).

“AMS cree que las críticas a la oficina de pronósticos de Birmingham son injustificadas; más bien deberían haber sido elogiados por su rápida acción basada en la ciencia al comunicar claramente la falta de amenaza a los ciudadanos de Alabama “, escribió el grupo de científicos.

En su correo electrónico el domingo, McLean también criticó la declaración de NOAA.

“Los pronosticadores del NWS corrigieron cualquier malentendido público de manera experta y oportuna, como deberían”, escribió el funcionario, según el Post.

“A continuación, el viernes pasado, un comunicado de prensa no firmado de ‘NOAA’ que contradecía inapropiadamente e incorrectamente al pronosticador del NWS. Tengo entendido que esta intervención para contradecir al pronosticador no se basó en la ciencia sino en factores externos que incluyen reputación y apariencia, o simplemente, política”.

“El contenido de este comunicado de prensa es muy preocupante, ya que compromete la capacidad de NOAA de transmitir la información necesaria para salvar vidas, y evitar un peligro sustancial y específico para la salud y la seguridad pública”, agregó McLean.

Nacional, Donald Trump, Huracán Dorian, NOAA, Video