2 millones han perdido su seguro de salud bajo gobierno de Trump

La Oficina del Censo informó que el porcentaje de residentes estadounidenses que no tenían seguro médico el año pasado aumentó a 8.5%.

(POLÍTICA YA). – A pesar de que el índice de pobreza se redujo en 2018, cerca de dos millones de personas perdieron su seguro médico el año pasado, según nuevas cifras divulgadas este martes por la Oficina del Censo de Estados Unidos.

LEE TAMBIÉN: SE DESATA DE NUEVO LA BATALLA PARA ELIMINAR OBAMACARE

Aproximadamente 27.5 millones de personas en EE.UU. no tenían un seguro de salud durante todo el 2018, un aumento del 7.9% en comparación con el año anterior

La Oficina del Censo indicó que el porcentaje de residentes de EE. UU. que no tenían seguro médico el año pasado aumentó al 8,5% desde un 8% revisado en 2017.

Este es el primer aumento de personas sin seguro desde que entró en vigencia en 2014 la Ley del Cuidado de Salud Asequible, (ACA), impulsada por el expresidente Barack Obama y que popularmente es conocida como Obamacare.

En ese entonces, la tasa de no asegurados era de casi el 16%.

CAMBIOS Y POLÍTICAS

Expertos aseguran que el alza es consecuencia de los esfuerzos que ha hecho el gobierno del presidente Donald Trump por socavar esa ley, pero funcionarios de la Oficina del Censo dijeron que una caída en la cobertura de Medicaid desencadenó la tendencia.

LEE TAMBIÉN: OBAMACARE CUMPLE 9 AÑOS HOY, REPUBLICANOS AÚN INTENTAN DESTRUIRLO

La Casa Blanca redujo los programas de divulgación de Obamacare, y apoyó las nuevas políticas estatales que dificultan la inscripción en Medicaid, el programa de salud del gobierno para familias e individuos de bajos ingresos, según los expertos del Centro de Presupuestos y Prioridades Políticas, un grupo no partidista.

El mismo informe de la Oficina del Censo mostró que la proporción de estadounidenses que viven en la pobreza cayó al 11.8%, el nivel más bajo en más de una década.

Según el reporte, el ingreso promedio de los hogares de EE.UU. fue de $63,200, esencialmente sin cambios respecto al año anterior después de ajustar la inflación, pero significativamente por encima de donde estaba durante la Gran Recesión del final de la pasada década.

“En un período de crecimiento económico continuo, crecimiento de empleo continuo, ciertamente esperaría no estar retrocediendo en lo que respecta a la cobertura de seguros”, dijo a The New York Times Sharon Parrott, vicepresidenta sénior del Centro liberal .

Nacional, Medicaid, Obamacare, Oficina del Censo, Seguro de Salud