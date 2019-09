Comité de la Cámara aprueba parámetros para impugnación de Trump

(POLÍTICA YA). – El Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó este jueves una resolución que establece los parámetros de su investigación para un posible juicio político al presidente Donald Trump.

La votación de este jueves es el paso más significativo que han tomado hasta ahora los demócratas hacia la impugnación del mandatario.

Jerry Nadler, presidente del comité, afirmó que la comisión “está involucrada en una investigación que nos permitirá determinar si recomendamos artículos de juicio político con respecto al presidente Trump”.

“Algunos llaman a este proceso una indagatoria de juicio político. Algunos lo llaman una investigación de juicio político. No hay diferencia legal entre estos términos, y ya no me importa discutir sobre la nomenclatura“, dijo el legislador demócrata de Nueva York.

“Pero permítanme aclarar cualquier duda que quede: la conducta bajo investigación representa una amenaza para nuestra democracia. Tenemos la obligación de responder a esta amenaza. Y lo estamos haciendo”, añadió.

AUDIENCIAS DE IMPUGNACIÓN

La votación del jueves, que no necesita ser aprobada por toda la Cámara, le da a Nadler la capacidad de considerar las audiencias del comité como audiencias de impugnación.

Además, la resolución permite al personal del comité interrogar a los testigos durante una hora después de que los miembros concluyen las audiencias, les brinda a los abogados del presidente la capacidad de responder por escrito a los testimonios públicos, y permite al comité recopilar información en un entorno cerrado.

Hasta el momento, Nadler ha dicho que la entidad está llevando a cabo una investigación de juicio político, pero la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros líderes demócratas se abstienen de llamarlo así.

Algunos de los representantes demócratas en el Comité Judicial han empezado a elaborar una lista de los posibles cargos que enfrentaría el mandatario durante el proceso de impugnación.

Entre las acusaciones figura la obstrucción de la justicia, abuso de poder y desafío a las citaciones, así como la violación de la ley de financiamiento de campañas y las denuncias de enriquecimiento personal, reveló el diario The Washington Post.

Según dijeron fuentes al periódico, el Comité Judicial cree que ha identificado cinco áreas de posible obstrucción de parte de Trump en la investigación de la interferencia de Rusia en las elecciones que llevó a cabo el exfiscal especial Robert Mueller.

Los demócratas piensan investigar más a fondo sobre el tema una audiencia que se celebrará el martes con el exjefe de la campaña de Trump en 2016, Corey Lewandowski.

Lewandowski, que nunca sirvió en la administración Trump y, por lo tanto, está fuera de los reclamos actuales de inmunidad de la Casa Blanca, declaró públicamente que testificaría ante el comité, prometiendo que lo haría con el objetivo de defender al presidente.

Se había revelado que el Comité abrió una investigación formal sobre el pago a mujeres para callar supuestos amoríos con el presidente Trump y el reporte del Post indica que esto formaría parte de las indagatorias, para lo que incluso ya entrevistó al exabogado personal del mandatario, Michael Cohen.

