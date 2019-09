USCIS cambia requisito de “residencia” en EE.UU. para la ciudadanía

(POLÍTICA YA). – Una “corrección técnica” de la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a su interpretación del término “residencia” en Estados Unidos como requisito para obtener la ciudadanía amenaza especialmente a inmigrantes familiares de militares que sirven en el ejército estadounidense.

LEE TAMBIÉN: HIJOS DE MIEMBROS DEL EJÉRCITO YA NO SERÁN CIUDADANOS AUTOMÁTICAMENTE

USCIS advirtió sobre el cambio en una “alerta de política” que publicó, con poca explicación y sin previo aviso público, a finales de agosto pasado.

La nueva guía aborda “los requisitos de ‘residencia’ en las disposiciones legales relacionadas con la ciudadanía.

De acuerdo a la nueva interpretación de USCIS, existe una diferencia entre “residencia” y “presencia física” en EE.UU.

La agencia aclaró que las visitas cortas al país no establecen residencia.

5 AÑOS DE RESIDENCIA

Para solicitar la ciudadanía, un inmigrante debe haber residido continuamente en EE.UU. después de su admisión de residente legal permanente durante al menos cinco años, y hasta el momento de la naturalización.

LEE TAMBIÉN: TRUMP INSISTE EN QUE VA A QUITAR LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO

Si bien la agencia ha tratado de pasar este cambio como una simple corrección técnica, defensores de los derechos de los inmigrantes señalaron la nueva norma negará la ciudadanía estadounidense automática a algunos hijos de miembros del servicio y obligará a algunos a someterse a un proceso de solicitud largo y costoso.

Para USCIS una residencia es “un lugar de residencia principal real, sin tener en cuenta la intención [de una persona]”.

“Una residencia es más que una presencia temporal, una breve estadía, vacaciones o visita a los Estados Unidos”, dijo la agencia.

“La presencia física, por otro lado, se refiere al tiempo real que una persona está en los Estados Unidos, independientemente de si él o ella tiene una residencia en los Estados Unidos”, agregó.

Bajo esta nueva pauta, los niños que residen en el exterior con sus padres que son empleados del gobierno o miembros de las fuerzas armadas, “no se consideran residentes en los Estados Unidos para la adquisición de la ciudadanía”.

Ahora USCIS requerirá que estos padres presenten un Formulario N-600K bajo INA 322 para obtener la ciudadanía estadounidense para cualquier niño que no haya nacido en Estados Unidos en lugar del niño que recibe la ciudadanía automática.

Este proceso debe completarse antes de que el niño cumpla 18 años.

La medida afectará principalmente a miembros del ejército de EE.UU. que fueron recientemente naturalizados y que no tienen cinco años de “presencia física” en el país, así como los militares nacidos aquí que se fueron a vivir al extranjero cuando eran niños y no tienen dos años de “presencia física después de los 14 años, a miembros del servicio militar con Green Card que regresan a EE.UU. para naturalizarse, pero ahora no pueden aprovechar esa oportunidad para obtener la ciudadanía automática para sus hijos, y ciertos miembros del servicio que adoptan niños en el extranjero.

Inmigración, Ciudadanía, Militares, Residencia, USCIS