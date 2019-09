Bill de Blasio se retira de la carrera presidencial demócrata

(POLÍTICA YA). – El alcalde de Nueva York Bill de Blasio anunció este viernes que abandonará la carrera presidencial demócrata de 2020, con lo que pone fin a una campaña que siempre fue cuesta arriba.

El anuncio del fin de su campaña coincide con la realidad de que su candidatura nunca ganó tracción dentro del nutrido grupo de demócratas que aspiran a la presidencia en esta ocasión.

Además, ya estaba claro que De Blasio no iba a poder clasificar para el cuarto debate demócrata que se celebrará el próximo mes, cuando tampoco lo hizo para el tercero que se desarrolló en Texas este mes.

“Siento que he contribuido todo lo que he podido a esta campaña primaria, y claramente no es mi momento”, dijo el alcalde durante el programa “Morning Joe” de la cadena MSNBC.

“Voy a terminar mi campaña presidencial, continuar mi trabajo como alcalde de la ciudad de Nueva York, y voy a seguir hablando en nombre de los trabajadores”, agregó.

COMPROMISO PROGRESISTA

De Blasio, de 58 años, se comprometió el viernes a impulsar ideas progresistas mientras continúa el proceso primario demócrata.

“Quienquiera que sea nuestro candidato, asegurémonos de que estamos hablando con los corazones de las personas trabajadoras y que saben que estamos de su lado. Y si hacemos eso, vamos a ganar. Si no lo hacemos, esto es una elección que podría ir para otro lado “, dijo.

A diferencia de algunos de sus oponentes, De Blasio había sido agresivo al atacar a candidatos que, según él, no tenían las propuestas adecuadas.

“Joe Biden dijo a los donantes ricos que nada cambiaría fundamentalmente si fuera presidente”, afirmó durante debate de CNN en julio en Detroit.

“(La senadora de California) Kamala Harris dijo que no está tratando de reestructurar la sociedad, bueno, yo sí”, también indicó.

De Blasio esperaba que su reconocimiento nacional como el alcalde progresista de la ciudad más grande de la nación lo ayudaría a destacarse entre las dos docenas de demócratas que esperan enfrentarse a Trump el próximo año.

Pero no logró resonar en las encuestas y fue criticado por descuidar sus deberes como alcalde para postularse a la presidencia, especialmente durante un breve apagón en Manhattan en julio que sucedió cuando estaba haciendo campaña en Iowa.

Durante su breve campaña de cuatro meses, el alcalde fue bombardeado con preguntas sobre por qué estaba corriendo en primer lugar. Una encuesta de Quinnipiac publicada poco antes de anunciar su carrera en mayo reveló que el 76% de los neoyorquinos no creía que él debiera ser candidato.

