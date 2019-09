4 puntos clave de la queja del denunciante sobre Trump y Ucrania

(POLÍTICA YA). – Si acaso es preocupante que el presidente de Estados Unidos pida ayuda a un país extranjero para su reelección, mucho más alarmante es que la Casa Blanca supuestamente trató de encubrir la llamada entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky de julio pasado.

Pero eso es precisamente lo que ocurrió, según un denunciante que presentó una queja formal ante el Inspector General de la Oficina de Inteligencia Nacional.

El presidente abusó de su poder al pedir ayuda a Ucrania para ganar su reelección, pero también denunció los esfuerzos de la Casa Blanca para esconderlo, indica el denunciante, de acuerdo al informe de siete páginas que fue desclasificado este jueves.

La denuncia figura al centro del creciente escándalo sobre las comunicaciones de Trump con Ucrania, que provocó que los demócratas lanzaran el inicio del proceso de juicio político, o impugnación del mandatario estadounidense.

Estos son los principales puntos de la queja del denunciante:

LA LLAMADA

1. La parte de la queja que se refiere a la llamada en sí, coincide con la transcripción de la conversación entre Trump y Zelensky que fue divulgada por la propia Casa Blanca el miércoles, que demuestra que Trump pidió a Zelensky que se pusiera en contacto con su abogado personal Ruddy Guiliani y con el Fiscal General William Barr para lanzar en su país una investigación sobre su potencial rival en las elecciones de 2020, Joe Biden.

2. Pero el denunciante asegura además que funcionarios que le hablaron dijeron que Trump manipuló la posibilidad de una reunión en Washington DC, como recompensa si Zelensky acedía a cooperar.

“Durante este mismo período de tiempo, varios funcionarios de EE.UU. me dijeron que al liderazgo ucraniano se le hizo creer que una reunión entre el presidente y el presidente Zelensky dependería de si Zelenskyy mostraba su disposición a ‘jugar a la pelota’ en los temas que habían sido transmitidos públicamente por [el ex fiscal general de Ucrania, Yuriy] Lutsenko y [el abogado personal de Trump, Rudolph W.] Giuliani”, dice la queja.

EL ENCUBRIMIENTO

3. Altos funcionarios de la Casa Blanca se esforzaron en “sellar” los records de la llamada del pasado 25 de julio entre Trump y Zelensky, afirmó el denunciante, y dijo que la administración salió del proceso normal de archivar llamas del mandatario para evitar que otros funcionarios revisaran la transcripción.

4. Abogados de la Casa Blanca ordenaron que la transcripción de la llamada fuera colocada en un sistema de servidor aparte que es utilizado para guardar información sumamente clasificada, dice la queja.

“Los funcionarios de la Casa Blanca me dijeron que fueron ‘dirigidos’ por abogados de la Casa Blanca para eliminar la transcripción electrónica del sistema informático en el que normalmente se almacenan dichas transcripciones para su coordinación, finalización y distribución a los funcionarios a nivel de gabinete”, agrega.

“En cambio, la transcripción se cargó en un sistema electrónico separado que de otro modo se usa para almacenar y manejar información clasificada de una naturaleza especialmente sensible. Un funcionario de la Casa Blanca describió este acto como un abuso de este sistema electrónico porque la llamada no contenía nada remotamente sensible desde una perspectiva de seguridad nacional”.

“Según varios funcionarios de la Casa Blanca con los que hablé, la transcripción de la llamada del presidente con el presidente Zelenskyy se colocó en un sistema informático administrado directamente por la Dirección de Programas de Inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional (NSC)”, agrega la queja.

