Denunciante que se quejó de Trump sería un agente de la CIA

(POLÍTICA YA). – El denunciante que reveló que el presidente Donald Trump buscó ayuda de Ucrania para su reelección, y que la Casa Blanca trató de encubrirlo, es un agente de la CIA.

La persona, cuyo nombre no ha sido descubierto, habría sido asignado en algún momento para trabajar en la Casa Blanca, según contaron al diario The New York Times tres personas familiarizadas con su identidad.

Aparentemente, la persona regresó a sus labores en la CIA.

El Times resalta que poco más se sabe sobre la persona que ha revelado uno de los mayores escándalos del presente gobierno y que ha provocado que los demócratas lanzaran el inicio del proceso de juicio político para la destitución de Trump.

Esta historia está en desarrollo y será ampliada.

Impeachment de Trump, CIA, Denunciante, Donald Trump, Ucrania, Volodymyr Zelensky