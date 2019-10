“Impeachment”: Trump ahora pidió ayuda electoral a China

(POLÍTICA YA). – ¿Qué puede ser peor que el que el presidente Donald Trump pida a Ucrania que lo ayude con su campaña de reelección en 2020?

Pues, que se lo pida también a China.

Eso fue exactamente lo que hizo este jueves el mandatario, que ya enfrenta un proceso de juicio político en el Congreso por su conversación telefónica con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, a quien presionó para que investigara a Joe Biden, posible rival demócrata de Trump.

Pero el presidente pidió públicamente a China el jueves que examine también al exvicepresidente, a quien, junto a su hijo Hunter Biden, sigue acusando de corrupción, sin presentar las pruebas que lo sustente.

“China debería comenzar una investigación sobre los Bidens porque lo que sucedió en China es casi tan malo como lo que sucedió con Ucrania”, dijo a los periodistas en el jardín de la Casa Blanca desde donde partió para un mitin político que celebró en The Villages, Florida.

“Entonces, diría que el presidente Zelensky, si fuera yo, recomendaría que comenzaran la investigación sobre el Biden porque nadie tiene ninguna duda de que no estaban torcidos. Ese fue un trato torcido. 100 por ciento”, añadió.

SOLICITUD AMPLIADA

El presidente amplió su solicitud para que líderes extranjeros investiguen a su oponente político, repitiendo las falsas acusaciones sobre la participación de Biden y su hijo en Ucrania y China.

Específicamente, Trump dijo que “China debería comenzar una investigación sobre los Bidens”, alegando que recibieron una “recompensa” por valor de miles de millones.

Añadió que si bien aún no se lo ha pedido al presidente chino, Xi Jinping, que investigue a los Bidens, comenzará a “pensar en ello”.

Mientras en el Capitolio, el ex enviado especial de Estados Unidos a Ucrania dijo a la Cámara que advirtió al abogado personal del presidente Rudolph Giuliani, que las teorías sobre los Biden no eran creíbles.

Kurt Volker contó a los legisladores de los tres comités que investigan los hechos para el posible juicio político a Trump, que le dijo a Giuliani que él estaba recibiendo información no confiable de figuras políticas ucranianas sobre el ex vicepresidente y su hijo, según publicó el diario The Washington Post.

Volker es el primer funcionario de Trump que testifica sobre la explosiva denuncia de que el presidente trató de presionar a Ucrania para que investigara a su rival demócrata y que luego la Casa Blanca se esforzó en encubrir.

El ex funcionario renunció a su cargo la semana pasada después de ser nombrado en la queja del denunciante sobre las irregularidades de Trump que provocó la investigación de destitución en la Cámara de Representantes.

Volker aseguró a los legisladores que trató de advertir a Guiliani que sus fuentes, incluido el ex fiscal superior de Ucrania, no eran confiables y que debía tener cuidado al poner fe en las historias del fiscal, dijeron las personas.

Un experto republicano en política exterior desde hace mucho tiempo, Volker fue visto en la Casa Blanca como no completamente “en el tren de Trump”.

