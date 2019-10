Regla de carga pública es “repugnante al sueño americano”, dice juez

(POLÍTICA YA). – Uno de tres jueces que bloquearon para que no entrara en vigor este martes la regla de “Carga pública”, dirigida a limitar el número de inmigrantes pobres, calificó la medida de “repugnante para el sueño americano”.

Debido a la decisión de los tres jueces federales, la nueva regla no entrará en vigor este martes 15 de octubre.

En su decisión escrita, el juez del Distrito de Manhattan George Daniels fue inusualmente crítico con los argumentos que utilizó el Departamento de Justicia (DOJ) para justificar la regla.

Daniels dijo que la regla “es simplemente una nueva política de exclusión de la agencia en busca de una justificación” y que además es “repugnante al sueño americano de la oportunidad de prosperidad y éxito a través del trabajo duro y la movilidad ascendente”.

El magistrado bloqueó su entrada en vigencia a nivel nacional. Por separado, otro juez en Oakland, California, prohibió la implementación de la política en cuatro estados y el Distrito de Columbia.

Un tercer juez federal en el este de Washington también bloqueó la regla de “carga pública” en todo el país, mientras avanza por las cortes una demanda presentada por el fiscal general Bob Ferguson y una coalición multiestatal.

GUERRA A LA INMIGRACIÓN LEGAL

La regla de la carga pública podría negar la “Green Card” a cientos de miles de inmigrantes y podría terminar siendo el ataque más significativo del gobierno de Trump contra la inmigración legal.

De hecho, los inmigrantes que no tienen residencia permanente no son elegibles para la mayoría de los programas de beneficios públicos como Medicaid y las estampillas de alimentos, o “Food Stamps”.

Por eso, la regla apunta más bien a las personas que los funcionarios de inmigración deciden que es probable que usen esos beneficios en el futuro.

A los agentes de inmigración se les instruye que tomen esa decisión en función de factores que incluyan la edad, el ingreso, la salud, la educación y el puntaje de crédito de un inmigrante.

Hasta si hablan inglés será tomado en cuenta.

El juez Daniels fue particularmente crítico de la sección de la regla que penaliza a los inmigrantes que no hablan inglés.

“Los Estados Unidos de América no tienen un idioma oficial“, señaló el juez. “Muchos, si no la mayoría, de los inmigrantes que llegaron a estas costas no hablaban inglés. Es simplemente ofensivo afirmar que el dominio del inglés es un predictor válido de autosuficiencia”.

