Elizabeth Warren fue centro de atención en cuarto debate demócrata

(POLÍTICA YA). – El repunte que ha tomado la candidatura de Elizabeth Warren en las últimas semanas quedó evidenciado el martes cuando la senadora de Massachusetts se convirtió en el centro del cuarto debate presidencial demócrata que se celebró en Westerville, Ohio.

LEE TAMBIÉN: CANDIDATOS DEMÓCRATAS PARTICIPARÁN EN FORO SOBRE LA COMUNIDAD LGBTQ

Warren experimentó por primera vez lo que significa estar a la delantera en las encuestas cuando los demás candidatos la bombardearon durante toda la noche del debate celebrado por la cadena CNN y el diario The New York Times.

Pero la legisladora progresista supo mantenerse centrada en su mensaje y hasta mostró una moderación extraordinaria ante algunas de las más agudas críticas a sus propuestas, especialmente a la de la falta de un plan específico de financiamiento para su plan de “Medicare para todos”.

La pregunta sobre su plan durante el debate que desencadenó la más fuerte embestida contra la candidata fue: ¿Warren aumentaría los impuestos a los estadounidenses de clase media para pagar un programa de atención médica de un solo pagador?

La respuesta de Warren también fue consistente con lo que dijo en el pasado, pero no proporcionó una respuesta clara.

“Mi punto de vista sobre esto y con lo que me he comprometido es que los costos bajarán para las familias trabajadoras de clase media”, dijo Warren, subrayando nuevamente que los impuestos sobre “la riqueza y las grandes corporaciones” cumplirían la mayor parte del financiamiento antes prometiendo que ella “no firmará un proyecto de ley que no reduzca los costos para las familias de clase media”.

SANDERS REVITALIZADO

Con sus propuestas progresistas y un plan para prácticamente todo, Warren está por delante de Bernie Sanders y hasta del exvicepresidente Joe Biden en las encuestas.

Sanders también brilló durante el debate, en gran parte porque tras su ataque del corazón de hace dos semanas, muchos lo daban por eliminado de la carrera presidencial para la nominación demócrata.

LEE TAMBIÉN: BERNIE SANDERS HOSPITALIZADO POR PROCEDIMIENTO CARDÍACO

Sin embargo, el senador de Vermont debatió con claridad, humor y se le vio enérgico y revitalizado.

Biden, que en los debates anteriores había sido el centro de los ataques de sus rivales, disfrutó de una noche más relajada en la que tuvo que responder preguntas sobre el trabajo que hizo su hijo, Hunter Biden, en Ucrania, lo que Trump le pidió al presidente ucraniano que investigara.

Los demás candidatos luchan por permanecer en la carrera ya que sus candidaturas figuran por debajo del 5% en las encuestas.

Entre ellos figuran Beto O’Rourke, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, Tulsi Gabbard y el multimillonario Tom Steyer.

Elecciones, Bernie Sanders, candidatos demócratas, Debate Presidencial, Elizabeth Warren, Joe Biden