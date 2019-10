Inmigrante denuncia a agente de ICE por abusar de ella durante años

Una demanda federal indicó que un agente de inmigración amenazó y violó durante años a una inmigrante hondureña que vivía en Connecticut; a quien le decía que iba a deportarla si no accedía a tener sexo con él.

De acuerdo con el testimonio de la víctima establecido en el documento, durante un periodo de 7 años el oficial la violaba hasta 4 veces a la semana. Esto resultó en tres embarazos producto del abuso.

La víctima, identificada en la demanda como Jane Doe, está demandando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a Wilfredo Rodríguez, el ex agente en cuestión.

Según la demanda presentada el pasado sábado 19 de octubre, la víctima busca $10 millones en reparación de daños por motivo de los horribles abusos descritos. Mientras que su abogado George Kramer, indicó que su clienta se vio en la posición de cooperar con ICE o ser deportada con su familia.

“No sólo está buscando compensación por el daño físico y emocional que sufrió, sino cambiar la forma en la que aquellos que están cooperando con ICE son tratados por aquellos en una posición de poder y que a menudo tienen completo control sobre la habilidad de permanecer en los Estados Unidos”, indicó Kramer en un correo a la AP.

Por su parte un vocero de ICE confirmó que Rodríguez ya no se encuentra trabajando con ellos, pero que no podían comentar sobre el litigio. Sin embargo la demanda establece que la víctima conoció al ex agente en 2006 luego de que su hermano fue arrestado por entrar ilegalmente al país.

Cuando el agente descubrió que la mujer también estaba ilegalmente en EE.UU. le dijo que para no ser deportada tenía que convertirse en informante para ayudarlos a encontrar criminales que puedan ser removidos del país.

Sin embargo a pesar de que la mujer hizo lo que le pidieron, eso no fue suficiente para Rodríguez. En 2007 el agente le dijo que tenía que ir a un motel, en donde luego de que ella se negó a tener sexo, él la violó a punta de pistola.

La víctima dijo que Rodríguez la amenazaba con deportarla a ella y a su familia, por lo cual se quedó callada ante los abusos. En tres ocasiones la mujer resultó embarazada por las violaciones e indicó que el agente pagó por los abortos.

Además de los explícitos y horribles abusos descritos, la demanda establece que Rodríguez amenazaba también con matarla a ella y sus seres queridos; algo que la llevó a intentar suicidarse en 4 ocasiones.

Eventualmente Rodríguez le informó que dejaría de trabajar en ICE, pero la amenazó diciéndole que si le contaba a alguien “ella y su familia pagarían”. Sin embargo, cuando el padre de la víctima solicitó asilo en EE.UU., ella le contó todo a otro agente quien le recomendó contactar a un abogado.

