“Impeachment”: Bolton advirtió sobre influencia de Giuliani en Ucrania

(POLÍTICA YA). – El exasesor de Seguridad Nacional John Bolton advirtió en junio pasado a diplomáticos estadounidenses sobre la influencia de Rudy Giuliani, abogado personal de Donald Trump, sobre la política de la Casa Blanca hacia Ucrania.

La revelación es parte de la información que ofrecerá este miércoles un alto funcionario del Departamento de Estado que acude a testificar ante los tres comités de la Cámara de Representantes que llevan a cabo la investigación para el juicio político, o impugnación, del presidente Trump.

Christopher Anderson, quien fue asesor especial para las negociaciones de Ucrania durante dos años hasta julio de 2019, testificará que Bolton, en una reunión del 13 de junio, expresó su preocupación de que Giuliani “fuera una voz clave con el presidente sobre Ucrania”, lo que podría obstaculizar los esfuerzos para fortalecer la relación con el país europeo, según una copia de la declaración de apertura de su testimonio.

Anderson fue asistente del exenviado especial a Ucrania Kurt Volker, y es uno de dos funcionarios del Departamento de Estado que testificarán el miércoles a puerta cerrada como parte de la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes.

También está programada para testificar Catherine Croft, quien asumió ese papel en el verano de 2019.

El testimonio de Anderson deja claro que varios funcionarios del gobierno de Trump manifestaron su preocupación por la participación de Giuliani en la política de Ucrania y su presión para que ese país investigara a los demócratas, incluso antes de la llamada telefónica del 25 de julio entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky.

Otra explosiva revelación la hizo el martes el teniente coronel Alexander Vindman, que escuchó la llamada entre Trump y Zelensky, y testificó ante los comités de la Cámara de Representantes que la “transcripción” de la la Casa Blanca de la conversación telefónica tiene omisiones clave.

Vindman, un oficial retirado del ejército condecorado y el principal experto de Ucrania en el Consejo de Seguridad Nacional, arrojó nueva luz sobre la reconstrucción de la llamada que publicó la Casa Blanca el mes pasado.

Según informes sobre lo que dijo Vindman a los legisladores el martes, el documento omite palabras y frases cruciales que él intentó volver a poner en la transcripción.

El coronel no especuló sobre el razonamiento detrás de las omisiones.

Según el diario The New York Times, las palabras que faltan no cambian el contenido básico del documento y hay varios otros ejemplos de que Trump presionó al presidente ucraniano para que anunciara investigaciones políticas.

Pero, agrega el Times, la revelación de Vindman brinda más contexto sobre una serie de elipses cuestionables en la “transcripción” y plantean más preguntas sobre cómo la Casa Blanca manejó la reproducción de la llamada, que se almacenó en un servidor seguro generalmente reservado para material altamente clasificado.

