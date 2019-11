Michael Bloomberg podría presentarse como candidato a la presidencia de 2020

POLÍTICA YA). – El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, podría postularse para la presidencia en 2020 y se prepara para presentar su candidatura para las primarias demócratas que se celebrarán en el estado de Alabama.

LEE TAMBIÉN: BLOOMBERG PIDE EL VOTO PARA CLINTON

El multimillonario empresario ha estado sopesando en privado una candidatura presidencial durante semanas, pero aún no habá tomado una decisión final, informó el diario The New York Times.

Otros medios de prensa confirmaron que Bloomberg se está preparando activamente para ingresar a las primarias presidenciales demócratas y se espera que presente esta semana documentos para designarse como candidato en al menos un estado con una fecha límite de presentación temprana.

Bloomberg ha enviado empleados a Alabama para reunir firmas para calificar para la primaria que se celebrarán en ese estado en marzo de 2020, agregó el periódico.

Aunque Alabama no celebra una primaria temprana, tiene una fecha límite el viernes para que los candidatos ingresen formalmente a la carrera presidencial.

Pero a pesar de que se está preparando para presentar la documentación necesaria en Alabama, Bloomberg aún tiene que tomar una decisión final sobre una carrera, dijo el portavoz del empresario a la cadena CNN.

DRAMÁTICO SACUDIÓN

La posible entrada de Bloomberg a la carrera presidencial seguramente sacudiría dramáticamente el proceso primario demócrata.

Esto así porque se produce cuando la campaña del exvicepresidente Joe Biden lucha por sobresalir entre los demás candidatos demócratas y toma fuerza la candidatura de la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, una legisladora liberal que ha protestado contra multimillonarios como Bloomberg.

La decisión del multimillonario de sentar las bases para una carrera se produce cuando Warren sube en las encuestas.

El exalcalde de Nueva York ha expresado en privado su preocupación por la fortaleza del campo 2020, según una persona familiarizada con su pensamiento.

Bloomberg entretuvo públicamente una oferta de 2020 a principios de este año, viajando por el país para reunirse con los votantes y determinar si era posible una carrera.

Durante esta especulación pública, dijo a los periodistas que estaba considerando seriamente una oferta, hasta el punto de que había decidido que autofinanciaría una campaña.

“En términos de postularse para un cargo, corrí tres veces. Usé solo mi propio dinero, así que no tuve que preguntarle a nadie qué quería a cambio de una contribución”, dijo a CNN en enero. “Al público le gustaba eso cada vez que me elegían. Y, si corría nuevamente, haría lo mismo”.

Elecciones, Alabama, candidatos demócratas, Elecciones 2020, Elecciones Primarias, Michael Bloomberg