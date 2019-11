Protestan a favor de proteger la segunda enmineda de la Constitución.

En lo que va del 2019 según la organización Gun Violence Archive son más de 33 mil las muertes por armas de fuego en el país. El debate por el control de las mismas es más intenso y sin embargo legislativamente hablando no hay nada nuevo al respecto.

Activistas de todo el país se dieron cita afuera del Capitolio para demostrar su apoyo y defensa a la Segunda enmienda de la Constitución que garantiza el derecho del pueblo de poseer y cargar armas de fuego. Precisamente uno de esos activistas es Edgar Antillón fundador de Guns for everyone quien viajó desde Colorado hasta la capital y en exclusiva habló con Tsi-tsi-ki Félix del tema.

