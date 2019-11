Expresidente Jimmy Carter se recupera de cirugía cerebral

(POLÍTICA YA). – El expresidente Jimmy Carter se recupera este martes de una cirugía a la que fue sometido para aliviar la presión de sangrado en su cerebro que habían causado sus recientes caídas.

Carter permanecerá hospitalizado con fines de observación, dijo su portavoz Deanna Congileo, quien aseguró que no hubo complicaciones del procedimiento en el Hospital de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia.

“El presidente Carter descansa cómodamente y su esposa, Rosalynn, está con él”, dijo el Centro Carter en un comunicado.

El expresidente había sido hospitalizado dos veces el mes pasado por dos caídas en su casa en Plains, Georgia.

Carter requirió 14 puntos sobre su frente después de su primera caída, donde se golpeó la frente “con un borde filoso” y luego recibió tratamiento por una fractura pélvica menor después de su segunda caída.

Previamente el exmandatario sobrevivió al cáncer de cerebro y de hígado.

EL MÁS ANTIGUO

Carter celebró su 95 cumpleaños el 1 de octubre, convirtiéndose en el ex presidente estadounidense más antiguo, un título que una vez tuvo George H.W. Bush, quien murió a fines de 2018 a los 94 años.

A pesar de su edad y complicaciones de salud, Carter no ha dejado de ser voluntario para obras de caridad.

Junto con su esposa Rosalynn se ha ofrecido como voluntario para Hábitat para la Humanidad durante 35 años, construyendo hogares en Estados Unidos y en todo el mundo.

La pareja ha trabajado junto a 103,000 voluntarios en 14 países, incluyendo India, Corea del Sur y Filipinas.

“Me caí y me golpeé la frente con un borde afilado y tuve que ir al hospital. Y me tomaron 14 puntos de sutura en la frente y mi ojo está negro, como habrás notado. Pero tenía la prioridad número uno y esa era para venir a Nashville y construir casas”, dijo Carter a un grupo de voluntarios el mismo día que fue hospitalizado el mes pasado.

A principios de este mes, Carter dijo que descubrió que estaba “absolutamente tranquilo con la muerte” después de que los médicos le dijeron en 2015 que su cáncer se había extendido a su cerebro.

“Supuse, naturalmente, que iba a morir muy rápido”, dijo Carter durante un servicio religioso en Plains. “Obviamente oré al respecto. No le pedí a Dios que me dejara vivir, pero le pedí a Dios que me diera una actitud adecuada hacia la muerte. Y descubrí que estaba absolutamente y completamente a gusto con la muerte”.

