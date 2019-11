Preparación para el clima invernal

Justo Hernández Director of the Operational Coordination Division in the Field Operations Directorate de la Agencia Federal para el manejo de Emergencias F.E.M.A., habla con Tsi-tsi-ki Félix sobre la importancia de tener un plan para enfrentar las tormentas invernales y mal tiempo en este invierno que comienza el 21 de diciembre.

PolíticaYa con Tsi-tsi-Ki Félix, FEMA, invierno, justo hernandez, temporada invernal, tormentas