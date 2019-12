Juez detiene construcción privada del muro de Trump en Texas

(POLÍTICA YA). – Un juez del condado Hidalgo en el sur de Texas firmó una orden de restricción temporal contra Brian Kolfage y su organización privada We Build the Wall, para que no construya “cualquier estructura o muro” al sur de la ciudad de Mission.

‘We Build the Wall, encabezada por Kolfage, había comenzado la construcción de un nuevo tramo del muro fronterizo entre México y Estados Unidos a mediados de noviembre.

Sin embargo, no es la primera vez que el grupo ha tenido presencia en la frontera.

En mayo pasado, el grupo recaudó millones de dólares en una campaña de GoFundMe, para iniciar un tramo del muro en una propiedad privada en Nuevo México.

La organización ha recaudado más de $25 millones para la construcción de sus propios segmentos de muro fronterizo.

RESTRICCIÓN TEMPORAL

En esta ocasión, el Centro Nacional de Mariposas presentó una solicitud de restricción temporal y la corte aprobó dicho requerimiento alegando que esta construcción “provocaría un daño inminente e irreparable” ya que “la propiedad y los derechos involucrados son únicos e irremplazables, por lo que será imposible medir con precisión, en términos monetarios, los daños causados”, esto, de acuerdo a lo señalado en el documento legal.

El documento también expresa que los acusados (We Build the Wall), actuaron con “malicia y negligencia” porque aún sabiendo que la construcción “implicaba un riesgo extremo y un daño potencial, procedieron con indiferencia al derecho de seguridad y bienestar de otros”.

El Centro Nacional de Mariposas, que está cerca de la ubicación del proyecto y ha retrasado la edificación de otros muros, calificó a inicios de la obra, que esta era “ilegal”, alegando que violaba las leyes de los tratados internacionales que prohíben la construcción en el Río Grande.

Por su parte, Kolfage alegó en su momento que el nuevo muro obedecía todas las regulaciones estatales y federales.

Casi tres años después de la presidencia, Donald Trump sigue luchando por construir y pagar el muro fronterizo, un tema clave dentro de su campaña.

La corte del condado Hidalgo, emitió el comunicado de restricción temporal, donde también expresó que no había tiempo suficiente para celebrar una audiencia sobre este particular donde se están viendo afectados los propietarios del terreno en el que pretendían realizar la construcción del muro.

CBP tiene la intención de completar 450 millas para fines de 2020.

Hasta la fecha, autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza han actualizado aproximadamente 78 millas de barrera existente, intercambiando diseños viejos y deteriorados por un sistema más nuevo.

