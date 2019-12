Gobierno demanda a grupo privado que construye muro en Texas

(POLÍTICA YA). – El gobierno del presidente Donald Trump presentó este jueves una demanda en contra de la organización privada We Build the Wall para que no siga construyendo un muro fronterizo en el sur de Texas.

En la demanda, el Departamento de Justicia (DOJ) pidió a la corte que emita una orden de restricción temporal a We Build the Wall, Inc., Fisher Industries, Fisher Sand y Gravel Co., y Neuhaus & Sons, LLC., y a todas las personas que actúen en su nombre, a la construcción de un muro o estructura similar a lo largo de las orillas del Río Grande y antes de obtener la autorización del Comité Internacional de Límites y Agua (IBWC).

El recurso fue presentado un día después de que un juez del condado de Hidalgo firmó una orden temporal contra Brian Kolfage y su organización privada We Build the Wall, para que no construya “cualquier estructura o muro” al sur de la ciudad de Mission.

El DOJ advierte que el muro de We Build the Wall podría causar un cambio en el cauce del río Grande y, por lo tanto, modificar la línea fronteriza internacional entre Estados Unidos y México que corre en el centro del cauce del río.

“Una orden de restricción temporal es necesaria para preservar el status quo, para evitar el daño irreparable al público que resultaría de la construcción de los Demandados de una estructura de bolardo, muro o estructura similar en las orillas del río Río Grande antes de obtener la autorización de USIBWC”, dice la demanda.

‘We Build the Wall, encabezada por Kolfage, había comenzado la construcción de un nuevo tramo del muro fronterizo entre México y Estados Unidos a mediados de noviembre.

La organización ha recaudado más de $25 millones para la construcción de sus propios segmentos de muro fronterizo.

RESTRICCIÓN TEMPORAL

La orden del juez de Hidalgo se produjo después de que el Centro Nacional de Mariposas presentó una solicitud de restricción temporal.

La corte aprobó el pedido alegando que esta construcción “provocaría un daño inminente e irreparable” ya que “la propiedad y los derechos involucrados son únicos e irremplazables, por lo que será imposible medir con precisión, en términos monetarios, los daños causados”, esto, de acuerdo a lo señalado en el documento legal.

El documento también expresa que los acusados (We Build the Wall), actuaron con “malicia y negligencia” porque aún sabiendo que la construcción “implicaba un riesgo extremo y un daño potencial, procedieron con indiferencia al derecho de seguridad y bienestar de otros”.

El Centro Nacional de Mariposas, que está cerca de la ubicación del proyecto y ha retrasado la edificación de otros muros, calificó a inicios de la obra, que esta era “ilegal”, alegando que violaba las leyes de los tratados internacionales que prohíben la construcción en el Río Grande.

Por su parte, Kolfage alegó en su momento que el nuevo muro obedecía todas las regulaciones estatales y federales.

A este informe contribuyó Oriana Zapata

Inmigración, Donald Trump, Mission, Muro Fronterizo, Texas, we build the wall, Video