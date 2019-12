Cámara aprueba ley que crea la “Fuerza Espacial” de Trump

(POLÍTICA YA). – La Cámara de Representantes aprobó este miércoles un proyecto de ley bipartidista que autoriza la creación de la fuerza espacial como la sexta rama militar que tanto desea el presidente Donald Trump.

La legislación, aprobada con una votación de 377 a favor y 48 en contra, también asegura licencia parental pagada de 12 semanas para más de dos millones de trabajadores federales.

Las dos medidas están incluidas en un proyecto de ley de gastos de autorización de defensa de $738 mil millones.

La provisión de licencia parental pagada se agregó después de un impulso significativo de los demócratas, quienes durante el curso de la negociación vieron una apertura con el deseo de Trump de ver el establecimiento de la Fuerza Espacial como una rama del ejército estadounidense.

En el esfuerzo del gobierno para que se incluyera en la ley la Fuerza Espacial, quedó claro que la Casa Blanca estaba en disposición de incluir provisiones para cualquier cantidad de prioridades demócratas.

Por encima de la objeción de un grupo de republicanos del Congreso, la Casa Blanca acordó la licencia parental remunerada para los trabajadores federales con el fin de garantizar el establecimiento de la Fuerza Espacial, dijeron asesores de Trump a la cadena CNN.

RESOLUCIÓN PARTIDARIA

La aprobación del paquete fue la resolución a meses de luchas partidarias sobre lo que quedaría incluido en la ley.

En julio pasado, la Cámara aprobó su versión del proyecto de ley con provisiones más estrictas, pero al final debió conciliar con una mucho menos conflictiva del Senado.

Algunos demócratas progresistas se opusieron al alto precio de la legislación, y su omisión de las disposiciones que habían propuesto para limitar el poder del presidente en una variedad de asuntos militares.

Pero la mayoría de los republicanos de la Cámara baja apoyaron la legislación para garantizar su aprobación.

Si bien los demócratas lograron una victoria con la licencia familiar remunerada, la medida se alejó bruscamente de la versión que había sido previamente aprobada por la Cámara, y que incluía una serie de prioridades progresivas en defensa.

“Este presupuesto de defensa es $120 mil millones más de lo que nos dejó el presidente Obama”, se lamentó el representante de California Ro Khanna.

Otros, como el representante demócrata de Nueva Jersey Tom Malinowski, dijeron que no estaban contentos con el lenguaje que se eliminó en el proyecto de ley, pero los cambios no fueron motivo suficiente para votar no.

“Todos estamos descontentos con algún aspecto u otro, pero esto no me haría votar en contra”, dijo Malinowski a los periodistas.

