¿Se van o se quedan las tropas de EE.UU.en Irak?

(POLÍTICA YA). – Poco después de que el Pentágono anunció este lunes en una carta a funcionarios iraquíes que las fuerzas militares estadounidenses se van a reubicar “para prepararse para desplazamiento”, el secretario de Defensa, Mark Esper, aseguró que Estados Unidos no ha decidido abandonar Irak.

“Estamos reposicionando fuerzas en toda la región”, dijo Esper. “Esa carta es inconsistente con respecto a dónde estamos ahora”.

La misiva había sido enviada por el general de brigada William H. Seely III, comandante del llamado Grupo de Trabajo en Irak, al Ministerio de Defensa iraquí.

“En debida deferencia a la soberanía de la República de Irak, y según lo solicitado por el Parlamento y el primer ministro iraquí, la coalición internacional reubicará las fuerzas en el transcurso de los próximos días y semanas para prepararse para un desplazamiento posterior”, dice el documento.

La carta explica que para llevar a cabo esta tarea las fuerzas de la coalición incrementarán los desplazamientos en helicópteros sobre y en los alrededores de la fortificada Zona Verde de Bagdad, sede de embajadas e instituciones gubernamentales.

El documento habría sido enviado después de que el Parlamento de Irak votó casi por unanimidad el retiro de las tropas estadounidenses y de otros países dentro del país como reprimenda por el ataque en Bagdad que ordenó el presidente Donald Trump y que mató al comandante iraní Qasem Soleimani.

DÍA DE CONFUSIONES

Pero en un día de confusiones sobre el tema, el principal general de EE.UU. dijo que la carta fue liberada por error, que está mal redactada, sin firmar, y aseguró a los periodistas que “eso no es lo que está sucediendo”.

Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, se apresuró a abordar durante una reunión con periodista junto a Esper, la confusión que comenzó después de que se filtró la misiva.

Sin embargo, la confusión persistió incluso después de que los dos hombres salieron de la sala de reuniones del Pentágono hasta que Milley regresó para aclarar más.

“Esa carta es un borrador. Fue un error, no estaba firmada, no debería haberse publicado… (estaba) mal redactada, implica retiro, eso no es lo que está sucediendo”, dijo Milley.

“Es un error honesto … no debería haber sido enviada“, agregó.

Mientras, el Pentágono ordenó a una fuerza anfibia de aproximadamente 4,500 marineros e infantes de marina que se preparen para apoyar las operaciones en Medio Oriente, dijo el lunes un funcionario de defensa, según informó el diario The Washington Post.

Enormes multitudes de iraníes lloraron al general Soleimani, quien dirigió la fuerza de élite Quds, durante su funeral de este lunes en Teherán.

El ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, lloró mientras rezaba por el ataúd del general, mientras que él y otros líderes iraníes prometieron venganza.

