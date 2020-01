Legisladora de Massachusetts conmociona al revelar que está calva

(POLÍTICA YA). – Una legisladora afroamericana causó conmoción al revelar que se ha quedado calva por padecer alopecia, una enfermedad autoinmune que causa la caída del cabello.

LEE TAMBIÉN: MUJER AFROAMERICANA DERROTA A VETERANO LEGISLADOR DEMÓCRATA

Ayanna Pressley, representante demócrata de Massachusetts cuyas trenzas senegaleses han sido su peinado característico, no solo contó sobre su enfermedad, sino que reveló en un video su cabeza calva al desnudo.

“Esta es mi revelación pública oficial. Solo he estado calva en la privacidad de mi hogar y en compañía de amigos cercanos”, dice Pressley al comienzo del video que hizo durante una entrevista con el sitio web The Root.

La congresista de 45 años ha defendido a las jóvenes negras que llevan su pelo natural. Junto a los representantes Cedric Richmond, Marcia Fudge y otros, presentó el mes pasado, la Ley para crear un mundo respetuoso y abierto para el cabello natural (Ley CROWN).

BLANCO, NEGRO Y AMARILLO

Vestida de blanco y negro y con una peluca larga y rizada, Pressley habló sobre la alopecia, condición que no solo puede provocar la pérdida total del cabello, sino que también afecta emocionalmente a quienes la padecen.

LEE TAMBIÉN: 4 LEGISLADORAS DE COLOR ATACADAS POR TRUMP CONDENAN SUS TUITS RACISTAS

Más adelante en la entrevista, se ve a Pressley sin la peluca y vestida de amarillo.

“Ahora estoy lista. Porque quiero liberarme del secreto y la vergüenza que esto conlleva”, dijo. “Y porque no estoy aquí solo para ocupar espacio, estoy aquí para crearlo. Y quiero ser libre. Estoy haciendo las paces con la alopecia”, declaró.

Pressley habló sobre su experiencia y cómo sus trenzas se convirtieron en algo más que un peinado.

“Mis trenzas se han convertido en un sinónimo no solo de mi identidad personal y de cómo me presento en el mundo, sino también de mi marca política”, dijo. “Por eso creo que es importante ser transparente sobre esta nueva normalidad y vivir con alopecia”.

La legisladora contó que notó por primera vez parches de calvicie en su cabello el otoño pasado, y que los parches se aceleraron rápidamente. Fue en la víspera del “impeachment” en contra del presidente Donald Trump que se le cayó el último cabello.

“Estaba completamente calva y en cuestión de horas iba a tener que caminar hacia las instalaciones —de la Cámara de Representantes— y emitir un voto en apoyo de los cargos de juicio politico”, recordó.

“Salí de la Cámara tan pronto como pude y me escondí en el baño. Me sentí desnuda, expuesta, vulnerable. Me sentí apenada. Me sentí avergonzada. Me sentí traicionada y luego también sentí que estaba participando en una traición cultural. Debido a todas las niñas que me escriben cartas, vienen a mí, y se tomen “selfies” conmigo, usan el hashtag #twistnation (nación de las trenzas). Y pensé en esas camisetas y seguí pensando en eso. Y de inmediato supe que Iba a querer, cuando me sintiera lista, hacerlo público. Porque sentía que le debía una explicación a todas esas niñas”.

“Me siento más diferente cuando uso peluca”, agregó.

Nacional, Ayanna Pressley, Boston, Cámara de Representantes, Massachusetts, Video