USCIS rechazará solicitudes de visa por formularios incompletos

(POLÍTICA YA). – La agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) rechazará los formularios de solicitud de ciertos tipos de visas que estén incompletos, con espacios en blanco o llenados de forma incorrecta.

LEE TAMBIÉN: USCIS PUBLICA UN NUEVO MANUAL PARA LA VISA U

Los formularios que estarán bajo el escrutinio de USCIS son del tipo I-918, I-918A y I-589 que se utilizan para los trámites de la visa U y las solicitudes de asilo.

La medida es tan estricta que el simple hecho de dejar en blanco el espacio para escribir el segundo nombre de la persona, aunque no tenga segundo nombre, implicaría su rechazo, aseguró la Oficina del Ombudsman, citada por el diario La Opinión.

USCIS empezó a implementar la medida el 31 de diciembre de 2019, y en su página de internetpublicó una “alerta” sobre el nuevo procedimiento, que incluye una revisión completa del formulario I-918 que se somete en las peticiones de la visa U, para proteger de la deportación a immigrantes que han sido víctimas de delitos graves.

La advertencia incluye además el Suplemento A del mismo formulario I-918 que extiende el beneficio de la visa U a ciertos familiares de la víctima.

PARA LLENAR LOS FORMULARIOS

La propia agencia hace estas recomendaciones para llenar los formularios:

1. Use la versión de formulario más actual. Preferimos que descargue formularios de nuestro sitio web, los complete electrónicamente y luego imprima sus formularios para enviarlos.

2. Completa todo el formulario.

3. Si escribe sus respuestas a mano, use tinta negra. Asegúrese de que sus entradas estén ordenadas, legibles y dentro del espacio provisto.

4. No use marcadores o correctores líquidos o cinta adhesiva. Los escáneres que utilizamos no leerán correctamente la información que esté atenuada, resaltada o corregida usando líquido corrector o cinta.

5. Si comete un error, comience de nuevo con un formulario limpio.

6. Si presenta varios formularios, escriba su nombre, fecha de nacimiento y número A (si corresponde) exactamente de la misma manera en cada formulario.

7. Paga la tarifa correcta. Rechazaremos los formularios enviados con tarifas incorrectas o incompletas. Use la Calculadora de tarifas para ayudarlo a determinar la tarifa correcta.

8. Envíe copias a una cara de las aplicaciones.

Inmigración, Asilo, Ciudadanía, inmigrantes, solicitud uscis, USCIS, Visa U