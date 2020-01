4 puntos clave de la defensa de Trump en el “impeachment”

(POLÍTICA YA). – Durante el sexto día del juicio del “impeachment” contra Donald Trump, el equipo de abogados del presidente ignoraron casi totalmente la explosiva revelación del exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, de que el mandatario le ordenó mantener congelada la ayuda a Ucrania hasta que líderes de ese país le hicieran concesiones políticas.

Según escribió Bolton en un borrador de un libro que aún no ha publicado, Trump le dijo a Bolton durante una reunión en agosto del año pasado que no quería enviar los casi $400 millones de ayuda hasta que Ucrania entregara material relacionado con Joe Biden y los demócratas, según dijeron fuentes al diario The New York Times.

LA DEFENSA DE TRUMP

Estas son cuatro conclusiones sobre la defensa en el juicio político del Senado contra Trump.

1. De espaldas: El equipo de defensa de Trump no mencionó a Bolton durante la audiencia del “impeachment” en el Senado el lunes, a pesar de que tras la revelación, varios senadores republicanos apoyaron la inclusión de testigos durante el juicio político.

Solo hubo una mención, de parte del abogado defensor, el profesor Alan Dershowitz de la universidad de Harvard, quien dijo: “Nada en las revelaciones de Bolton, incluso si son ciertas, se elevaría al nivel de abuso de poder o delito ofensivo”.

2. Asalto a Biden: En cambio, la defensa concentró su atención en Biden y su hijo Hunter con la aparente intención de justificar la solicitud de Trump al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky de que investigara al exvicepresidente.

En casi 30 minutos de comentarios el lunes, Pam Bondi, exfiscal general de Florida y seguidora de Trump, detalló la desmentida teoría de que Hunter Biden tenía un trabajo lucrativo con una compañía ucraniana de gas natural, Burisma, gracias al nombre de su padre, y que el exvicepresidente usó su cargo para proteger los negocios de su hijo.

“Y todo lo que estamos diciendo es que había una base para hablar sobre esto, para plantear este problema. Y eso es suficiente”, dijo Bondi.

3. Constitucionalidad: Dershowitz, profesor de derecho de la Universidad de Harvard, argumentó que los cargos contra Trump son demasiado vagos, que para ser impugnado, la conducta debe ser de naturaleza criminal, y acusó a los demócratas de participar en el “psicoanálisis” al concluir que las motivaciones del presidente eran corruptas.

4. ¿Qué Giuliani? Los abogados del mandatario trataron de restar importancia al rol que ha jugado el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani en el escándalo de Ucrania.

“El señor Giuliani es solo un jugador menor, ese objeto brillante diseñado para distraerte”, dijo la abogada Jane Raskin, quien insistió en que Giuliani se topó con lo que podría ser información dañina sobre Biden en Ucrania en 2018, mientras buscaba datos para proteger a Trump de la investigación de Robert Mueller sobre Rusia.

