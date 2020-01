Senado rechazó incluir testigos en juicio del “impeachment”

(POLÍTICA YA). – El Senado rechazó este viernes la inclusión de testigos o documentos en el llamado juicio del “impeachment” en contra del presidente Donald Trump.

Solo dos republicanos votaron a favor de escuchar el testimonio de testigos: Susan Collins de Maine y Mitt Romney de Utah.

El voto significa el principio del final del juicio político del mandatario, que fue acusado por la Cámara de Representantes de abuso de poder y obstrucción del Congreso por el escándalo de Ucrania.

Se espera que el Senado, controlado por los republicanos, pronto absolverá a Trump, en un proceso que claramente fue llevado a cabo por la “norma”, ya que los legisladores del GOP ya estaban decididos a favor del presidente.

“Él no será absuelto, usted no puede ser absuelto si no tiene un juicio, no tiene un juicio si no tiene testigos, y documentación”, declaró Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.

El Senado votó 51-49 para rechazar una moción para permitir citaciones para testigos y documentos, con Collins y Romney, uniéndose a los demócratas para respaldar la extensión del juicio.

PROLONGADA PAUSA

El Senado entró en una pausa prolongada después de que concluyó el debate sobre la votación de los testigos, mientras que el Líder de la mayoría republicana Mitch McConnell, y el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, se reunieron en la sala del pleno con su personal para discutir un camino a seguir

Los demócratas esperaban atraer a más republicanos del Senado para que se unieran a ellos para escuchar a los testigos, especialmente a raíz de las revelaciones del manuscrito borrador del ex asesor de seguridad nacional John Bolton, pero uno por uno los republicanos del Senado dijeron que estaban listos para terminar el “juicio”.

Sus razones diferían. La senadora Lisa Murkowski, republicana de Alaska, dijo en un comunicado: “No creo que la continuación de este proceso cambie nada. Es triste para mí admitir que, como institución, el Congreso ha fallado”.

El senador Lamar Alexander de Tennessee, por su parte, dijo que los administradores de la Cámara habían demostrado su caso de que Trump retuvo la ayuda de Estados Unidos mientras presionaba por una investigación sobre sus rivales políticos.

“La pregunta es si aplica la pena capital a cada delito. Y creo que en este caso, creo que la respuesta es no, que la gente tome esa decisión”, dijo Alexander el viernes.

Tras la votación de los testigos, se espera que McConnell avance en una votación absolutoria final, pero el camino para llegar allí es difícil y parece que se extenderá hasta la próxima semana.

Impeachment de Trump, Cámara de Representantes, Donald Trump, Impugnación, Juicio Político, Senado