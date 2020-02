El mensaje político de Jennifer Lopez y Shakira en el Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de este domingo, encabezado por Jennifer Lopez y Shakira, ha llamado la atención por la muestra de talento en el escenario pero también por incluir un contundente mensaje político.

Encabezado por dos mujeres latinas en Miami, el programa sirvió como réplica a un gobierno que pasó los últimos tres años denigrando a las poblaciones que representan estas artistas.

Shakira fue la primera en pisar el escenario, y en su actuación incorporó champeta, un género de baile con raíces africanas y originario de su ciudad natal, Barranquilla, al ritmo de la melodía de “Waka Waka (It’s time for Africa)”.

Luego vino López, de herencia puertorriqueña, quien guardaba un mensaje político debajo del impresionante espectáculo pop.

En un momento de su actuación, cantó una mezcla del icónico tema “Born in the USA” de Bruce Springsteen y su propia canción “Let’s Get Loud” mientras estaba envuelta en un abrigo de plumas reversible con la bandera de Estados Unidos en un lado y en el otro la bandera de Puerto Rico, el territorio estadounidense al que el presidente Donald Trump ha ignorado en momentos de crisis.

Además, la hija de López, Emme, de 11 años, y otros niños cantaron desde estructuras brillantes que se parecían mucho a las jaulas que ha utilizado la administración Trump para encerrar a los niños migrantes separados de sus familias.

Con un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl envuelto en identidad latina, Shakira y López enviaron un poderoso mensaje en la víspera del inicio de la carrera presidencial de 2020: la diversidad y la unidad no están reñidas la una con la otra. De hecho, pueden ir de la mano.

