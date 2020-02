Guerra entre Trump y Pelosi se enciende más tras el “impeachment”

(POLÍTICA YA). – La guerra de palabras entre Donald Trump y Nancy Pelosi se intensificó este jueves, un día después de que los republicanos del Senado absolvieron al presidente en un juicio de “impeachment” sin testigos y ninguna consideración seria de las pruebas.

El mandatario desató su furia por haber sido llevado hasta el juicio político, y utilizó su absolución como excusa para vengarse de sus rivales, a la vez que celebraba su “victoria”.

“Nancy Pelosi es una persona horrible. Y ella quería acusarme desde hace mucho tiempo”, dijo Trump en un discurso en la Casa Blanca que él mismo dijo que “no es un discurso” sino una “celebración”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes justificó el haber roto el discurso del presidente sobre el Estado de la Unión del martes.

“Rompí un manifiesto de falsedades”, dijo la legisladora de California. “También fue un acto de amabilidad porque a mí me pareció que él estaba un poco sedado. Se veía así el año pasado”.

DESAYUNO Y ORACIÓN

El día comenzó con el discurso de Trump en el Desayuno Nacional de Oración que aprovechó el presidente para lanzar ataques hacia Pelosi, quien compartía con él el escenario en un hotel de Washington, DC.

El mandatario criticó a las “personas deshonestas y corruptas” que “lastimaron gravemente a nuestra nación”, una clara referencia a los demócratas que persiguieron su juicio político sobre lo que, según ellos, fue un abuso de poder para retener la ayuda a Ucrania.

“No me gustan las personas que usan su fe como justificación para hacer lo que saben que está mal, ni me gusta la gente que dice ‘rezo por ti’ cuando saben que no es así. Muchas personas han sido heridas y no podemos dejar que eso continúe “, exclamó.

Trump se refería claramente a Pelosi quien dijo anteriormente que reza por el presidente todos los días, pero también fue una indirecta al senador Mitt Romney, quien el miércoles mencionó su fe cuando anunció su voto a favor de la destitución del presidente.

Romney, citando su fe mormona, fue el único republicano que votó contra su partido y se unió a los demócratas para condenar a Trump.

INAPROPIADO Y SIN CLASE

Poco después, Pelosi ofreció su tradicional rueda de prensa de los jueves en el Capitolio y calificó el comentario de Trump sobre la fe como justificación para hacer algo mal “completamente inapropiado” y “particularmente sin clase”.

“Esta mañana, el presidente dijo que cuando la gente usa la fe como excusa para hacer cosas malas era completamente inapropiado, especialmente en un desayuno de oración”, expresó la líder demócrata.

“No sé qué entiende el presidente sobre la oración o las personas que rezan, pero nosotros rezamos por los Estados Unidos de América”, dijo Pelosi. “Rezo mucho por él porque está muy alejado de la Constitución, nuestros valores, nuestro país”.

“Él realmente necesita nuestras oraciones. Así que él podrá decir lo que quiera, pero yo oro por él y lo hago sinceramente y sin angustia”, agregó.

