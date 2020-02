Detienen a más de 100 inmigrantes tras redada de ICE en Nueva Jersey

Un operativo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva Jersey resultó en la detención de 115 inmigrantes, una gran parte de ellos provenientes de Centro y Sudamérica.

De acuerdo con el sitio NorthJersey.com, el 84% de los detenidos durante la semana del 27 de enero tenían historial criminal, incluyendo cargos por asesinato, agresión y relacionados con armas y drogas.

La agencia destacó que tres de los detenidos habían sido procesados por homicidio en sus países de origen, incluyendo un brasileño de 53 años, un salvadoreño de 28 años y un mexicano de 60 años que había sido deportado anteriormente.

Asimismo, un joven de 20 años y de origen salvadoreño es acusado de tener nexos con la pandilla conocida como “MS-13” (o “Mara Salvatrucha”).

De los detenidos, 32 son mexicanos, 16 guatemaltecos y 12 salvadoreños, pero la cifra también incluye inmigrantes de países europeos del Reino Unido, España y Polonia, destacó North Jersey Record.

Una normativa entró en vigor en 2018 en el estado, la cual prohíbe a la policía local detener, revisar o arrestar a personas por su estatus migratorio o detenerlos en nombre de ICE, excepto en casos de crímenes graves o violentos u órdenes de deportación, explica el citado portal.

Los condados de Cape May y Ocean demandaron a la Oficina del Fiscal del Distrito en oposición a esta directriz, la cual consideran ilegal. La administración Trump apoyó dichas demandas en enero.

A pesar de esta norma, el comunicado de la agencia advierte que los municipios que no cooperen con ellos tendrán en cambio mayor presencia de ICE.

“Las jurisdicciones que elijan no cooperar con ICE tienen posibilidades de ver un aumento en actividades de ICE pues la agencia no tiene opción más que conducir operativos más grandes y específicos debido a que no puede arrestar a un inmigrante criminal en una cárcel local”, indicó ICE.

