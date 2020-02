Trump triunfa ante demanda de 200 legisladores demócratas

(POLÍTICA YA). – Una corte federal de apelaciones en Washington, D.C. desestimó este viernes una demanda que presentaron 200 legisladores demócratas que alegan que el presidente Donald Trump viola la provisión en contra de la corrupción de la Constitución al aceptar pagos de gobiernos extranjeros a través de sus empresas.

La cláusula de emolumentos de la Constitución prohíbe a los presidentes de Estados Unidos y otros titulares de cargos federales recibir dinero de gobiernos extranjeros sin el consentimiento del Congreso.

Pero según el panel de tres jueces del tribunal, los miembros individuales del Congreso no tienen capacidad legal para demandar al presidente por tal reclamo.

“Los Miembros pueden, y probablemente lo harán, seguir usando sus voces de peso para presentar su caso ante el pueblo estadounidense, sus colegas en el Congreso y el propio Presidente, todos los cuales son libres de participar en ese argumento como mejor les parezca. Pero nosotros no participaremos, de hecho, nosotros no podemos participar en este debate”, dice la orden no firmada de los jueces David Tatel, Thomas Griffith y Karen LeCraft Henderson.

En su opinión de 12 páginas, el tribunal hace referencia a decisiones previas de la Corte Suprema, que según los jueces no permiten que legisladores individuales presenten demandas en nombre de todo el cuerpo, en parte porque el Congreso actúa a través de votos mayoritarios en la Cámara y el Senado.

BENEFICIO INCONSTITUCIONAL

Los demócratas presentaron originalmente la demanda en 2017, antes de tomar el control en la Cámara de Representantes.

Los abogados que representan a los legisladores demócratas dijeron que Trump se está beneficiando ilegalmente a través de transacciones con gobiernos y funcionarios extranjeros.

Los abogados del Departamento de Justicia (DOJ), que defienden al presidente, dijeron que la prohibición se refiere estrechamente a la compensación a cambio de una acción oficial o en una relación de tipo laboral, y no incluye en general ninguna ganancia.

El fallo es un gran triunfo para Trump, que ha buscado intensamente mantener sus asuntos comerciales en privado, solo días después de que los republicanos del Senado lo absolvieron de los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso.

La desestimación del caso efectivamente supera uno de los varios intentos que los demócratas han hecho para desenterrar más información sobre las propiedades comerciales de Trump.

Antes del fallo del viernes, la demanda se detuvo justo cuando los demócratas comenzaron a citar a la Organización Trump.

