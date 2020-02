Donald Trump ahora es, ¿crítico de cine?

(POLÍTICA YA). – Además de presidente, parece que Donald Trump tiene una nueva profesión: crítico de cine.

Pero, según el estudio de cine detrás de la película “Parasite” el presidente tiene un problema serio para ejercer ese oficio, sobre todo cuando desee criticar el cine extranjero: “No sabe leer”.

El comentario del estudio Neon fue en respuesta a las serias críticas que lanzó Trump a los últimos premios Oscar de la Academia Cinematográfica que fueron concedidos el pasado 9 de febrero.

“¿Qué tan malos fueron los Premios de la Academia este año?”, preguntó Trump a sus seguidores durante un mitin de campaña en Colorado Springs, Colorado.

La multitud respondió con fuertes abucheos.

“El ganador es una película de Corea del Sur, ¿qué demonios fue todo eso?” continuó el presidente. “Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur con el comercio y, además, les dan la mejor película del año”.

SÁTIRA CAPITALISTA

El filme surcoreano “Parasite” del director Bong Joon-ho hizo historia en los Oscar de este año como la primera cinta que no es de habla inglesa que gana el premio a la mejor película del año.

La cinta es una sátira capitalista que también ganó premios al mejor director, mejor guión original y mejor película internacional.

“¿Era buena? No lo sé. Estoy buscando, como, ¿podemos recuperar Gone With The Wind (Lo que el viento se llevó), por favor?” agregó.

El presidente se refiere a la película de 1940 “Gone With the Wind”, que cuenta la historia de la hija del dueño de una plantación de Georgia durante y después de la Guerra Civil del siglo 19.

TRÁGICA NECESIDAD

El filme aparentemente favorito de Trump ha sido criticada por su descripción de las relaciones entre los esclavos negros y sus amos blancos.

La novela de la cual se adaptó la película describe al Ku Klux Klan como una “necesidad trágica” y hace un uso tan gratuito de insultos despectivos hacia los negros que la NAACP se involucró en la producción de la película.

“Consigamos a Lo que el viento se llevó”, continuó diciendo Trump. “¿Podemos recuperar Lo que el viento se llevó, por favor? Sunset Boulevard [película de 1950]. Tantas películas geniales. ¡El ganador es… de Corea del Sur! Pensé que era la mejor película extranjera, ¿verdad? Mejor película extranjera. No. ¿Esto sucedió alguna vez antes? Y luego tienes a Brad Pitt. Nunca fui un gran admirador suyo. Se levantó y dijo algunas pequeñas cosas de sabios. Es un pequeño sabio. Es un pequeño sabio”.

Pitt, quien ganó el premio al Mejor Actor de Reparto por su papel en Once Upon a Time … en Hollywood, comenzó su discurso de aceptación con una broma sobre cómo se debería haber permitido que el ex asesor de seguridad nacional John Bolton testificara durante el juicio de juicio del “impeachment” en el Senado, que concluyó días antes de la ceremonia de los Oscar.

