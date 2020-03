Mike Bloomberg retira su candidatura a la presidencia

“Hace tres meses, entré en la carrera para la presidencia para derrotar a Donald Trump“, dijo Bloomberg en un comunicado. “Hoy, me voy de la carrera por la misma razón: derrotar a Donald Trump, porque para mí está claro que permanecer dificultaría el logro de ese objetivo”.

“Creo en el uso de datos para informar las decisiones. Después de los resultados de ayer, las matemáticas de delegados se han vuelto prácticamente imposibles, y ya no existe un camino viable para la nominación. Pero sigo con los ojos claros sobre mi objetivo primordial: la victoria en noviembre. No para mí, sino para nuestro país. Y así, aunque no seré el nominado, no me alejaré de la pelea política más importante de mi vida”, agregó.

Con el anuncio, se cierra una audaz carrera en la que el ex-alcalde de Nueva York gastó cientos de millones de dólares de su propio dinero para financiar su campaña.

“Siempre he creído que derrotar a Donald Trump comienza con unirse detrás del candidato con la mejor oportunidad para hacerlo. Después de la votación de ayer, está claro que el candidato es mi amigo y un gran estadounidense, Joe Biden”, explicó.

MILLONARIA CANDIDATURA

Bloomberg, cuya riqueza es calculada en los $60 mil millones, ingresó a la carrera presidencial demócrata en noviembre de 2019 y rápidamente gastó de su propio bolsillo para inundar con anuncios las redes sociales, la televisión y la radio.

LEE TAMBIÉN: ABUNDAN LOS ATAQUES A BLOOMBERG EN DEBATE DEMÓCRATA EN LAS VEGAS

Además, formó rápidamente un inmenso equipo de campaña con más de 2,400 personas ofreciendo el mejor dólar a una variedad de agentes políticos. El alcance total del gasto de Bloomberg en la fallida campaña probablemente no se conocerá por completo en semanas.

La campaña de Bloomberg, basada en su nivel de gasto y apoyo, contaba con fuertes presentaciones en Oklahoma, Arkansas, Carolina del Norte, Tennessee y partes de Texas. Pero al final de la noche del martes estaba claro que el apoyo que creía que tenía no se materializó.

Algunos de los principales demócratas, muchos de los cuales estaban públicamente preocupados por la inestabilidad de Biden y el aumento de fuerza de la campaña de Sanders, respaldaron la candidatura de Bloomberg, creyendo que el exrepublicano podría ser la mejor esperanza para derrotar a Trump.

La decisión de Bloomberg de salir ahora es una bendición para Biden, que estaba apelando a un rango similar de votantes moderados, y que ahora podrá contar con la maquinaría que organizó el exalcalde de Nueva York.