4 legisladores republicanos en cuarentena tras contacto con coronavirus

(POLÍTICA YA). – El senador Ted Cruz y otros tres legisladores republicanos se han puesto ellos mismos en cuarentena después de enterarse que estuvieron en contacto con una persona que luego dio positivo por el nuevo coronavirus.

Los representantes republicanos Doug Collins de Georgia, Paul Gosar de Arizona y Matt Gaetz de Florida también dijeron por separado que se pondrían en cuarentena durante los siguientes 14 días después de interactuar con el individuo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Maryland el pasado 29 de febrero, al que también asistieron el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence.

LEE TAMBIÉN: REGLA DE “CARGA PÚBLICA” PODRÍA EMPEORAR LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS

Ninguno de los legisladores que se pusieron en cuarentena ha sido diagnosticado con la enfermedad.

Los organizadores de la conferencia aseguraron que la persona infectada no entró en contacto con Pence o Trump.

“Este asistente no tuvo interacción con el presidente o el vicepresidente y nunca asistió a los eventos en el salón principal”, dijo el grupo en un comunicado. “La administración Trump está consciente de la situación y continuaremos comunicándonos regularmente con todos los funcionarios gubernamentales apropiados”.

El asistente fueo puesto en cuarentena en Nueva Jersey, según el comunicado.

PELIGROSA INTERACCIÓN

Cruz anunció por Twitter que está recluido en su hogar después de haber interactuado con la persona que dio positivo en la conferencia conservadora.

El senador republicano indicó que se quedará en Texas esta semana y no volverá al Capitolio para votar.

LEE TAMBIÉN: TRUMP FIRMA LEY DE EMERGENCIA PARA ENFRENTAR EL CORONAVIRUS

En un comunicado, Cruz escribió que fue informado de la interacción el sábado por la noche y que había entablado una breve conversación y un apretón de manos con la persona afectada.

“No estoy experimentando ningún síntoma y me siento bien y saludable”, dijo Cruz en el comunicado. “Dado que la interacción fue hace 10 días, que el período de incubación promedio es de 5-6 días, que la interacción fue de menos de un minuto y que no tengo síntomas actuales, las autoridades médicas me han informado que las probabilidades de transmisión desde el otro individuo para mí fueron extremadamente bajos”.

Today I released the following statement: pic.twitter.com/XGXEa4ozcg — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) March 8, 2020

Lo mismo dijo Collins este lunes.

“El CPAC me notificó que descubrieron una foto mía y del paciente que resultó positivo para el coronavirus “, explicó el representante en un comunicado. “Si bien me siento completamente saludable y no estoy experimentando ningún síntoma, he decidido ponerme en cuarentena en mi casa por el resto del período de 14 días por precaución”.

https://twitter.com/RepDougCollins/status/1237096863624507398

Nacional, Coronavirus, Doug Collins, Matt Gaetz, Paul Gosar, Republicanos, Ted Cruz