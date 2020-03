¿Podría Donald Trump tener el coronavirus?

(POLÍTICA YA). – Las especulaciones sobre si el presidente Donald Trump podría haber sido infectado con el coronavirus aumentaron este lunes en la tarde tras informes de que el mandatario sostuvo contactos con personas que a la vez hablaron, o dieron la mano, a alguien que ya fue diagnosticado con el virus.

El presidente, que minimizó la amenaza del virus al principio del día, hizo una aparición no programada durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, poco después de que dos legisladores republicanos, que pasaron tiempo con él en los últimos días, se pusieron en cuarentena tras haber sido expuestos al virus.

Uno de ellos inlcuso viajó con Trump en el avión presidencial Air Force One.

El mandatario ignoró las preguntas de periodistas que le gritaron sobre si ya se le había hecho la prueba del coronavisus.

El vicepresidente Mike Pence dijo que él mismo no había sido evaluado y que no sabía si Trump lo había sido, pero prometió obtener en breve una respuesta a la pregunta.

“No me hicieron la prueba del coronavirus”, dijo Pence durante la sesión informativa de la Casa Blanca con los periodistas sobre el virus, a la que Trump asistió solo al comienzo.

Allí, el presidente sugirió que podría proponer al Congreso un recorte de impuestos sobre la nómina, y ayuda para los asalariados por hora afectados por el brote.

Previamente, los representantes Doug Collins de Georgia, y Matt Gaetz de Florida se convirtieron en el tercer y cuarto miembro del Congreso en ponerse ellos mismos en cuarentena, siguiendo los mismos anuncios del senador Ted Cruz de Texas y el representante Paul Gosar de Arizona, después de entrar en contacto con un individuo que ha sido diagnosticado con el nuevo coronavirus en la reciente Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Tanto Trump como Pence asistieron a esa conferencia en Maryland el pasado 29 de febrero.

Además, Collins le dio la mano a Trump cuando el presidente visitó los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta la semana pasada.

Gaetz, por su parte, viajó en el avión presidencial Air Force One junto al presidente el lunes.

Collins anunció la decisión en un comunicado el lunes por la tarde, diciendo que los organizadores de la CPAC le notificaron el lunes por la tarde que habían encontrado una fotografía de Collins con la persona que dio positivo por coronavirus.

“Aunque me siento completamente saludable y no estoy experimentando ningún síntoma, he decidido ponerme en cuarentena en mi casa por el resto del período de 14 días por precaución”, escribió Collins.

Durante la sesión informativa del martes, Trump no mencionó sus contactos con los dos legisladores y se fue sin responder preguntas, incluido si se le había hecho la prueba del virus.

Pero después de que quedó claro que tuvo contacto con los legisladores en cuarentena y se hundió el mercado de valores, el presidente respaldó varias opciones de ayuda para los afectados:

1. Ayuda para trabajadores por hora que podrían tener que quedarse en casa.

2. Un recorte de impuestos sobre la nómina para los que viven de cheque en cheque,

3. Ayuda a la industria hotelera y de viajes que es su propia sangre.

