Wall Street en “mercado del oso” tras otro desplome por coronavirus

(POLÍTICA YA). – La bolsa de valores de Estados Unidos se desplomó una vez más este miércoles, lo que colocó a Wall Street en lo que se llama el “mercado del oso”, o mercado bajista, lo que significa un descenso prolongado del mercado de las acciones financieras, por más del 20% de su valor máximo.

La última vez que los mercados entraron en bear market fue durante la crisis financiera de hace más de 10 años.

La caída, propiciada en gran parte por la expansión de la epidemia del coronavirus, se reflejó en una pérdida de cerca del 5.9%, o más de 1,465 puntos, del índice industrial del Dow Jones, una reducción de más del 20% desde el máximo histórico alcanzado el mes pasado.

El índice más amplio de Standard & Poor’s 500 (SP500) cayó alrededor de 4.9%, y el compuesto Nasdaq perdió alrededor del 4.7%. Ambos índices han bajado aproximadamente un 19% desde sus picos.

Las pérdidas del día se aceleraron después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que el brote de coronavirus había alcanzado el nivel de pandemia, lo que señala que los expertos en salud creen que los esfuerzos deberían pasar de tratar de contener el virus a su mitigación.

La OMS indicó que está “profundamente preocupada” por la “propagación y gravedad” del virus y por “niveles alarmantes de inacción”, de parte de los gobiernos de los países afectados.

“Los mercados continuarán cayendo”, dijo al periódico The Washington Post Howard Yu, profesor de LEGO y director del programa de gestión avanzada de la escuela de negocios IMD con sede en Lausana. “Aún no podemos predecir cuándo podrían tocar fondo, porque no sabemos cuánto tiempo se propagará el virus global”.

Pero, además de las preocupaciones sobre el virus y la aparente incapacidad del gobierno del presidente Donald Trump de hacer algo para salvar la economía estadounidense, el mercado también se vio afectado por una disminución continua de los precios del petróleo, dijo al diario Los Angeles Times Patrick Schaffer, especialista en inversiones globales de J.P.Morgan Private Bank.

