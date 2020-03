Trump declara emergencia nacional por el coronavirus

El presidente Trump declaró una emergencia nacional este viernes debido a la pandemia de coronavirus.

En una conferencia de prensa, el mandatario dijo que la acción abriría el acceso a hasta 50 mil millones de dólares en recursos que describió como “una gran cantidad de dinero para los estados y territorios y localidades en nuestra lucha compartida contra esta enfermedad”.

Trump también instó a los estados a establecer de inmediato centros de operaciones de emergencia.

LEE: Un diplomático chino dice que el ejército de EE.UU. llevó el coronavirus a Wuhan

Incluso cuando anunció un aumento de la capacidad de pruebas para el coronavirus, el presidente Trump dijo este viernes que no creía que todos los estadounidenses debían apresurarse a hacerse la prueba.

“No queremos que las personas tomen una prueba si creemos que no deberían hacerlo. Y no queremos que todos corran y las tomen, solo si tienes ciertos síntomas. No queremos que todos tomen esta prueba. Es totalmente innecesario”, dijo.

LEE: Millones de estudiantes reciben alimentación en escuelas en EE.UU.; si cierran ¿qué pasará?

Trump, quien comenzó su intervención diciendo que se felicitaba por su respuesta al brote, todavía parecía creer que la propagación podría ser limitada y que no todas las personas en el país requerirían acceso a las pruebas.

SALUDÓ A TODOS DE MANO

El presidente continúa estrechando la mano de los jefes corporativos en Rose Garden, incluso cuando los expertos en salud advierten contra la práctica en un intento por evitar la propagación comunitaria.

LEE: Mercados se desploman tras discurso de Trump y medidas de EE.UU. por COVID-19

Trump, que ha entrado en contacto con al menos una persona que dio positivo por coronavirus, tiene una aversión reconocida a dar la mano, pero el viernes pareció que no pudo deshacerse del hábito hasta que finalmente un CEO le ofreció un golpe en el codo en lugar de un apretón de manos.

CÁMARA APRUEBA PLAN PARA COMBATE AL COVID-19

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció este viernes un acuerdo con la administración Trump respecto a la pandemia de coronavirus, luego de que el presidente emitiera también hoy una declaratoria de emergencia en este aspecto.

Sin embargo, destaca CNN, que el presidente Trump todavía no ha indicado públicamente su apoyo a esta medida.

A través de una carta, Pelosi indicó que la ley llamada “Families First Coronavirus Response Act” comprende pruebas de COVID-19 gratis, incluso para aquellos que no tienen seguro; otorga permisos pagados para aquellos que deban ausentarse del trabajo por emergencia y amplía el presupuesto federal para Medicaid.

*Con información de CNN

Noticias, Coronavirus