La ayuda que podrías recibir del gobierno por el coronavirus

(POLÍTICA YA). – Todavía está por definirse lo que hará el gobierno del presidente Donald Trump junto al Congreso para ayudar a la población a superar lo que podría ser una recesión o una depresión económica por la paralización casi completa que está provocando la propagación del coronavirus.

La Casa Blanca propuso el envío de dos cheques por $1,000 a cada estadounidense adulto entre marzo y mayo, y $500 por cada niño en una familia.

El Congreso ya aprobó dos proyectos de ley para lidiar con el brote del COVID-19, y en estos momentos trabaja en un tercer paquete de estímulo mucho más grande, por cerca de $1 billón, que incluiría la ayuda en efectivo para las personas.

A continuación explicamos lo que hasta ahora han aprobado los legisladores han y lo que se está discutiendo.

LO QUE YA APROBARON:

2 SEMANAS DE LICENCIA POR ENFERMEDAD REMUNERADA PARA TRABAJADORES ENFERMOS O EN CUARENTENA

¿Quiénes se benefician? Solo las personas que están siendo examinadas o tratadas por coronavirus o han sido diagnosticadas con el virus. También serían elegibles los que han sido enviados a sus casas debido a la exposición o los síntomas.

¿Qué paga? Los pagos tendrán un límite de $511 por día.

¿Quién paga? Los empleadores, que podrán recuperarlo con un crédito fiscal federal.

2 SEMANAS DE LICENCIA POR ENFERMEDAD REMUNERADA PARA OTROS TRABAJADORES

¿Quiénes se benefician? Trabajadores con familiares afectados por coronavirus y aquellos cuyas escuelas infantiles han cerrado.

¿Qué paga? Hasta dos tercios de los salarios, limitado a $200 por día.

¿Quién lo paga? Los empleadores.

LICENCIA FAMILIAR PAGADA

¿Quiénes se benefician? Personas a las que les cerraron las escuelas de sus hijos.

¿Qué paga? Las personas que no pueden trabajar obtendrán hasta dos tercios de su salario, hasta los $200 por día.

¿Por cuánto tiempo? Un total de 12 semanas, incluidas dos semanas de baja por enfermedad.

¿Quién lo paga? Las empresas, que luego serían reembolsados ​​a través de créditos fiscales federales.

¿Qué pasa si los empleadores no pueden pagar? La mayoría de los 35 millones de trabajadores estadounidenses en pequeñas empresas actualmente no reciben licencia familiar remunerada. Las pequeñas empresas, menos de 50 empleados, pueden solicitar exenciones por dificultades financieras de las disposiciones de licencia que afectan a los trabajadores cuyos hijos no van a la escuela.

¿A quién más podría ayudar? También beneficia a los trabajadores a tiempo parcial, a trabajadores por cuenta propia y a los trabajadores temporales.

PRUEBAS GRATUITAS, CUPONES DE ALIMENTOS, MEDICAID

El proyecto de ley también incluye pruebas gratuitas de coronavirus para todos los estadounidenses, fondos adicionales para Medicaid, y más flexibilidad para que los estados brinden beneficios de SNAP o cupones de alimentos. También está eliminando temporalmente el requisito de que ciertos adultos sin hijos dependientes trabajen para recibir los “Food Stamps”.

LO QUE SIGUE SOBRE LA MESA: CHEQUES DE REEMBOLSO

Lo que se está negociando ahora es un paquete de estímulo masivo de más de $1 billón. No se sabe cuál será la decision final.

Cheques de $1.000 – La Casa Blanca quiere enviar uno o más cheques de $1,000 directamente a los estadounidenses. Todavía no está claro si habrá límites sobre quién recibirá estos cheques. Una propuesta del Senado sugiere hasta $1,200 por persona y $2,400 para una pareja.

$3,000 para una familia de cuatro: El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que según una idea de la Casa Blanca, una familia de cuatro podría obtener hasta $3,000 cuando se combinan los pagos para dos adultos y los pagos más pequeños para niños.

Ayuda para pequeñas empresas: La propuesta del Senado otorgaría $300,000 millones en préstamos a corto plazo.

ACCIONES DE LA CASA BLANCA

Suspensión de las multas por demora en presentar las declaraciones de impuestos.

El Departamento de Vivienda (HUD) detendrá algunas ejecuciones hipotecarias.

¿QUÉ PASA EN LOS ESTADOS?

Trabajadores de emergencias: En Minnesota, los trabajadores de supermercados han sido clasificados como empleados esenciales y se les ha otorgado cuidado infantil gratuito.

Prohibición de ejecuciones hipotecarias: el gobernador de California ha permitido que los gobiernos locales detengan temporalmente las ejecuciones hipotecarias y los desalojos relacionados con el coronavirus.

Beneficios de desempleo: algunos estados están relajando ciertas reglas para facilitar que sus residentes recién desempleados tengan acceso a estos fondos.

Esta historia fue redactada con información de CNN

