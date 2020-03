La inmigración en tiempos del coronavirus

(POLÍTICA YA). – Mientras que en Estados Unidos aumentan los casos de personas infectadas con el coronavirus, el gobierno del presidente Donald Trump ha aprovechado la crisis para hacer cambios radicales en el sistema migratorio, con lo que ha alterado las operaciones diarias y ha interrumpido la vida de miles de inmigrantes.

En poco más de dos semanas, la Casa Blanca ha dispuesto una docena de cambios, que van desde posponer las audiencias de inmigración hasta poner en pausa los vuelos de deportación y suspender las admisiones de refugiados.

Los ajustes al sistema han ido rápidamente incrementando a medida en que la pandemia del COVID-19 se extiende por todo el país. Hasta este lunes se había reportado oficialmente que cerca de 42 mil personas ya han contraído el virus en EE.UU.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca ha tratado de avanzar con algunas de sus más restrictivas políticas, incluyendo el bloqueo de la entrada a los solicitantes de asilo.

A continuación una lista de los cambios en el sistema de inmigración de los últimos días:

1. ICE suspende operaciones: La Migra anunció el 18 de marzo que ha ajustado temporalmente su “postura de cumplimiento”. La agencia dijo que se centrará en aquellos que representan un riesgo para la seguridad pública y están “sujetos a detención obligatoria por motivos penales”.

2. Límites a regla de carga pública: USCIS anunció que “no considerará las pruebas, el tratamiento ni la atención preventiva (incluidas las vacunas, si hay una vacuna disponible) relacionada con COVID-19 como parte de una determinación de inadmisibilidad de carga pública, incluso si dicho tratamiento es proporcionado o pagado por uno o más beneficios públicos”.

3. USCIS suspende servicios en persona: La agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración anunció que la medida incluye todas las entrevistas y ceremonias de naturalización, o para la “Green Card” hasta al menos el 1 de abril.

4. ICE reprograma las citas en persona: ICE dijo que reprogramará temporalmente las citas en persona de inmigrantes que no están detenidos para “minimizar el impacto” del coronavirus. La agencia también permitirá que los recién liberados de la frontera sur se registren a los 60 días, en lugar de 30 días.

5. Departamento de Justicia cierra tribunales de inmigración: El 18 de marzo, el DOJ cerró otras 10 cortes de inmigración en todo el país hasta el 10 de abril, y pospuso todas las audiencias de casos de inmigrantes que no están detenidos.

6. EE.UU. y Canadá suspenden viajes transfronterizos: También el 18 de marzo los dos países anunciaron planes para suspender los viajes no esenciales. Trump tuiteó: “Estaremos, de mutuo acuerdo, cerrando temporalmente nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado. ¡Detalles a seguir!”.

7. Admisión de refugiados en pausa: EE.UU. hizo una pausa en la admisión de refugiados a partir del 19 de marzo hasta el 6 de abril.

8. ICE suspende algunos vuelos de deportación: ICE anunció que suspendió los envíos de inmigrantes deportados a Italia, China y Corea del Sur, pero la agencia ICE continúa deportando inmigrantes. Antes del embarque, sin embargo, los inmigrantes se someten a un control de temperatura. Cualquier persona con una temperatura de 37.7 grados Celcius o más se remite a un proveedor médico, según el sitio web de ICE.

9. Guatemala suspende acuerdo de asilo con EE.UU.: El tratado fue suspendido por precaución por el coronavirus, anunció el gobierno de Guatemala.

10. ICE suspende las visitas sociales en los centros de detención: ICE dijo que cesó las visitas sociales en todos sus centros de detención.

11. Los niños migrantes ya no van a Washington y California: La Oficina de Reasentamiento de Refugiados, la agencia federal encargada del cuidado de los niños migrantes, dejó de poner temporalmente a los niños que llegan a EE.UU. sin padres o tutores en refugios en California y el estado de Washington.

12. Cierre de frontera con México: El gobierno de Donald Trump llegó a un acuerdo con México para restringir los viajes no esenciales por la frontera, que no incluye el tráfico comercial fronterizo, y tampoco impide el cruce de personas con necesidades específicas.

